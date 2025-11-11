El decano de los Abogados de Madrid revela que la fiscal provincial se sentía "como un sándwich" por la presión por el caso González Amador

El decano de los abogados de Madrid, Eugenio Ribón, ha revelado este martes durante su testimonio en el juicio que se celebra contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos que la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, le confesó sentirse "como un sándwich", presionada "por arriba y por abajo" en relación con las órdenes que estaba recibiendo para la emisión de la nota que revelaba datos confidenciales sobre el pacto que proponía la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ribón había llamado Rodríguez tras conocer la nota de prensa, que había provocado una "alarma y desconcierto absoluto" en el colegio de la Abogacía, dado que en ella se revelaban datos que podrían perjudicar a la defensa de un ciudadano, como el reconocimiento de los delitos de fraude a Hacienda por los que Alberto González Amador había sido denunciado. Durante la conversación, Ribón advirtió que Rodríguez no era "consciente” de la vulneración del derecho de defensa de la nota de prensa, en la que se da cuenta de las conversaciones entre defensor y Ministerio Público.

Al comenzar el interrogatorio, la defensa del fiscal general del Estado, ejercida por la Abogacía del Estado ha protestado al considerar que declaraba como testigo y no como perito, puesto que había comenzado a explicar el protocolo de conformidades que se desarrolla habitualmente en los juzgados madrileños. El presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, ha rechazado la objeción de la defensa, al entender que puede responder sobre las comunicaciones entre abogados y fiscal como testigo y no necesariamente como perito.

A lo largo de su declaración, Ribón también ha relatado cómo tras hablar con Rodríguez fue contactado por el propio fiscal general, que le citó a una reunión al día siguiente, a la que acudió. Allí él estuvo solo frente al fiscal general y otros cinco fiscales y García Ortiz planteó elaborar una nota de prensa conjunta entre Fiscalía y la Abogacía que, en su opinión, no buscaba más que "poner paños calientes sobre la nota de la Fiscalía". Ribón le respondió señalando que esa no era la razón por la que había acudido a la reunión, que el asunto "trascendía por su gravedad" que lo que esperaban era "una investigación y depuración de responsabilidades".

A la pregunta de la defensa del fiscal general sobre por qué no actuó con el correo filtrado por el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y si el abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, pidió amparo al Colegio de la Abogacía, Eugenio Ribón sostuvo que a lo que el Colegio dio “relevancia es a la publicación de la nota de la Fiscalía Provincial”. “El Colegio actúa sobre la nota de prensa de la Fiscalía Provincial, que es cuando entiende que el abogado pierde su libertad, y sin abogados independientes ni jueces independientes no hay Estado de derecho”, insistió el decano, señalando que ello no tiene nada que ver con una información en el mismo sentido que hubieran publicado, tal y como lo hicieron, los medios de comunicación.

Otros testigos

También estaba hoy citada la fiscal jefa de Inspección de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanz, Gaite, que ha que el 10 de mayo de 2024 dictó un decreto de archivo de los expedientes gubernativos abiertos inicialmente a partir, primero, de una denuncia de Manos Limpias y después de la del Colegio de Abogacía sobre este asunto al haber abierto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el procedimiento penal que ha conducido al juicio. Como después tuvo conocimiento oficial de que ni la fiscal Rodríguez ni el fiscal Julián Salto (el asignado al caso de González Amador) iban a ser sometidos a juicio, ya que solo se sienta en el banquillo el fiscal general, acordó que como se habían limitado a obedecer órdenes había que archivar sendos expedientes.

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Por su parte, el fiscal del Supremo delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo de Morillo, ha sido interrogado sobre los protocolos de seguridad en esta materia en el seno de la Fiscalía. Ha explicado que él actúa de oficio cuando puede haber una vulnerabilidad pero ha añadido que la nota de prensa sobre el caso de González Amador él la observó "cuando se difundió" y que desde mi punto de vista no constituye una violación de seguridad. "¿Si hay fiscales hablando de filtraciones de seguridad usted investiga?", le ha preguntado Gabriel Rodríguez Ramos, que representa la acusación particular que ejerce el empresario: "Si hablan delante de mí, sí", ha respondido, para añadir que no existe autoridad de control respecto de estos temas.

Borrado vs Diógenes

Hidalgo de Morillo también ha sido preguntado en relación con el borrado que realizó García Ortiz de sus dispositivos electrónicos, conocido cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió a registrar su despacho al inicio de la investigación contra él. Ha dicho que a´él le informaron del borrado, pero considera que el envío al Gmail del fiscal general de los correos de la defensa de González Amador era materia jurisdiccional. "No tenían por qué informarme", ha incidido.

En este sentido ha comentado que los protocolos de tratamiento de datos son "sugerencias" que no son de imposición directa y ha llegado a afirmar que no hay una normativa "clara" para el tratamiento de los datos en los dispositivos que facilita a los miembros de la Fiscalía el Ministerio de Justicia una vez estos dispositivos tiene que ser desechados. Por otra parte, y a preguntas del abogado de la acusación popular ejercida por Manos Limpias, Víctor Soriano, el responsable de la protección de datos en la Fiscalía ha incidido en que los datos se deben conservar mientras son necesarios, mientras cumplan su finalidad, una vez ocurre esto deben ser borrados.

Hasta que se dicte una instrucción concreta, los responsables de tomar esta decisión son los responsables de cada departamento, puesto que también se pueden dar un uso histórico a los datos, según ha explicado. "Una de las cosas por las que vengo luchando es por el síndrome de Diógenes en los dispositivos", ha señalado, pues todos quieren guardar sus informes y documentos. Ello, asegura, contribuye a minorar los riesgos.

El testimonio del periodista

El periodista Miguel Ángel Campos, de la cadena Ser, y que fue el primero en informar sobre el reconocimiento de los delitos de fraude en el correo electrónico de la defensa del empresario Alberto González Amador. "Llamé a todo el mundo y a las dos y pico hablo con una persona que me dice que ha empezado un acuerdo de conformidad. "¿Qué me dices?", le respondo, y me dice "Vente y te lo enseño", ha relatado el periodista, que se ha acogido a su derecho a no revelar sus fuentes cuando el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso le ha preguntado quien es esa persona.

"Una fuente no es el primero que pasa por ahí", ha explicado el periodista, para añadir que cumple esa función, "alguien con el que tardas meses, o años, en labrar esa relación de confianza". "Es gente con un conocimiento directo y garantiza el derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz, si no es por ello los periodistas seríamos medios voceros del poder político o económico", ha argumentado el periodista Campos ante el tribunal.

También ha explicado que cuando acude con su fuente --horas antes de que el mail fuera enviado al fiscal general del Estado-- puede "escribir entero" el correo y acuerdan que se publique, pero cuando está volviendo a la redacción, la fuente le "llama otra vez y le dice que no" lo publicara que de hacerlo se metería en un lío, porque no sabe "cuántas personas pueden tener acceso a esto y no le deja publicarlo". A partir de ahí se pone en contacto con decenas de personas, incluido el propio Carlos Neira, para intentar de confirmar lo que había visto en la pantalla del ordenador de su fuente.

Según su relato como testigo, cuando El Mundo publicó la noticia de que el intento de conformidad partía de la fiscalía en vez de la defensa, como era la realidad, el periodista de la Cadena Ser asegura que “en ningún momento” habló con García Ortiz, aunque le llamó y saltó el buzón de voz. También llamó en ese momento a su fuente, pero sin éxito. Explicó que su web no publicó nada, porque él sabía que era falso hasta que a las "11 menos algo" de la noche consiguió contactar con su fuente y logró autorización para contar el correo, porque como ya se había publicado.