En Directo
Minuto a minuto
Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El juicio se retoma con el decano de abogados de Madrid y periodistas
El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Ángeles Vázquez
El decano del ICAM señala que acudió a una reunión en Fiscalía General en la que estaba solo con "cinco compañeros de fiscalía". García Ortiz "plantea una nota entre Fiscalía y la Abogacía que, en mi opinión, era para poner paños calientes sobre la nota de la Fiscalía. Le respondo que no era la pretensión por la que habíamos ido a Fiscalía y que el tema trascendía por su gravedad; que lo que esperábamos era una investigación y depuración de responsabilidades", aseguró Eugenido Ribón.
Ángeles Vázquez
El decano del Colegio de la Abogacía, Eugenio Ribón, afirma que la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, “no es consciente” de la vulneración del derecho de defensa de la nota de prensa, en la que se da cuenta de las conversaciones entre defensor y ministerio público. En la conversación le confiensa “sentirse como un sandvich” por las presiones que sufre de “arriba y de abajo” en el seno de la Fiscalía.
Ángeles Vázquez
Al comenzar el interrogatorio, la defensa del fiscal general del Estado, ejercida por la Abogacía del Estado ha protestado al considerar que declaraba como testigo y no como perito. El presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, ha rechazado la objeción de la defensa, al entender que puede responder sobre las comunicaciones entre abogados y fiscal como testigo y no necesariamente como perito.
Ángeles Vázquez
El juicio se reanuda unos minutos pasadas las 10 horas con el testimonio del decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, que ejerce la acusación popular contra el fiscal general del Estado, al entender de extrema gravedad la filtración de una comunicación entre abogado y el representante del ministerio público.
Ángeles Vázquez
Justo el día que declara Eugenio Ribón en el juicio, la Asociación Libre de Abogados (ALA) ha emitido un comunicado en el que denuncia "la falta de neutralidad de la Junta del ICAM", al actuar como acusación popular en el juicio contra el fiscal general del Estado. En su opinión, "ha mostrado una inusitada celeridad en la respuesta", con "despliegue sin precedentes de acciones legales y de respuesta". Además, considera que el propio Ribón ha incurrido en "un desorbitado y sobreactuado protagonismo". Además, critica que se haya posicionado junto a la defensa de Alberto González Amador y no haya denunciado el otro correo, también cruzado entre la defensa y la fiscalía, que difundió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Ángeles Vázquez
El juicio se reanudará este martes con la declaración como testigo del decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, al que seguirán la fiscal jefa de Inspección, Antonia Sanz, y el fiscal delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado, Agustín Hidalgo. A continuación comenzarán a declarar periodistas. El primero será Miguel Ángel Campos, quien en la Cadena Ser fue el primero en contar el correo en el que el abogado de Alberto González Amador señalaba que este admitía la comisión de dos delitos fiscales.
El juicio al fiscal general se retoma con el decano de abogados de Madrid y periodistas
El Tribunal Supremo reanuda este martes el juicio al fiscal general del Estado con una jornada en la que declaran cinco testigos, entre ellos el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, o el periodista que desveló el correo con la confesión de dos delitos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Este martes comienza la segunda y última semana del juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en la supuesta filtración del citado correo, de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado del empresario Alberto González Amador proponía una conformidad penal en la que admitía un fraude a Hacienda.
La primera testifical es la de Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), institución que ejerce una de las acusaciones populares de este juicio y que solicita para el fiscal general cuatro años de cárcel, tres de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa.
Cristina Gallardo
Concluye el testimonio de Pérez Medina y la Sala suspende las sesiones hasta el próximo martes, 11 de noviembre. El primer citado a declarar será Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejerce una de las acusaciones populares
Cristina Gallardo
Por su parte, el periodista de La Sexta Alfonso Pérez Medina ha confirmado que tuvo acceso al contenido del correo de la defensa de Alberto González Amador en la noche del 13 de marzo de 2024 y ha rechazado señalar si su fuente era la Fiscalía, ya que ello afectaba a su secreto profesional "de forma evidente", aunque ha incidido en que confirmó dicha información en tres fuentes diferentes. Se acogió al mismo derecho para evitar detalles de cómo accedió a dicha información, ya que ello podría afectar igualmente a la identificación del origen de la información.
Cristina Gallardo
Concluye la declaración de Pinheiro y comienza la de Alfonso Pérez Medina, periodista de La Sexta.
