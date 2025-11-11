Crisis en la Generalitat Valenciana
Tellado avanza que Feijóo anunciará "muy rápido" quién será el sucesor de Mazón
El secretario general del PP asegura que el partido "tiene sus tiempos" y que el líder de la formación tomará una decisión "dentro de los plazos que existen para hacerlo"
EFE
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este martes que el sucesor del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, será anunciado próximamente por Alberto Núñez Feijóo.
"A mí me consta que la propuesta se va a dar a conocer muy rápido", ha apuntado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
Pese a las numerosas preguntas de a prensa sobre quién será el sustituto de Mazón, que dimitió la semana pasada por su gestión de la dana, Tellado se ha limitado a decir que el PP "tiene sus tiempos" y que Feijóo tomará la decisión rápido, "dentro de los plazos que existen para hacerlo".
"Feijóo ha consultado con los compañeros de Valencia y yo creo que tomará su decisión en el ámbito de sus competencias y creo que se hará rápido", ha agregado.
Aunque el PP y Vox mantienen contactos para poder investir a un nuevo president de la Generalitat, todavía no se han iniciado negociaciones y aún no hay un candidato oficial por parte de los populares.
La persona que más suena para el cargo es el portavoz del PP en Les Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, quien el lunes dijo que no puede negar que su nombre está sobre la mesa por los cargos que ocupa, pero que "nadie" le ha propuesto ser candidato.
- Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
- Urovesa entregará en 2026 los primeros prototipos del blindado VERT destinados al Ejército
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- Entra en vigor el encierro de aves de corral en 40 concellos por la gripe aviar
- Santiago calienta motores para el 'As Cancelas Music Fest' con Nena Daconte, Cepeda, Ortiga y Menta Poleo
- Vuelca un coche en la AG-56 a la salida de la autopista en Santiago
- Renfe anuncia la cancelación de trenes entre Ourense y Santiago por unas obras en diciembre
- Mil docentes de colegios e institutos dejan las aulas gallegas este año