Vivienda
Feijóo se compromete a bajar del 10 al 4% el IVA en la compra de vivienda a los jóvenes
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este miércoles a que si llega al Palacio de la Moncloa bajará el IVA que abonen los jóvenes cuando vayan a comprar una vivienda.
Será una "bajada histórica de impuestos a los jóvenes en vivienda, tanto para comprar una vivienda nueva como de segunda mano, del 10% al 4% de IVA", dijo Feijóo desde la tribuna del Congreso durante la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso.
Expuso que será un impuesto "como la hipoteca", que los jóvenes podrán pagar en "10, 15 o 20 años".
Es más avanzó que si llega a la Presidencia del Gobierno la política de vivienda estará en manos de su "Vicepresidencia Primera", lo que provocó carcajadas en la bancada del Gobierno y del propio Pedro Sánchez.
Respeto a la política de vivienda, Feijóo recriminó a Sánchez que “llegó a una España de propietarios y dejará un país de precarios”, porque tras casi dos legislaturas, el resultado es una crisis de vivienda sin precedentes “de la que el máximo responsable es usted”. Hasta el punto de que le afeó que "de todo lo que ha robado este Gobierno, lo que será más difícil de recuperar es precisamente esto" porque "les ha robado el futuro a millones de españoles".
Suscríbete para seguir leyendo
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- Una bañense con cáncer a los 43 años logra más de 42.000 firmas para que adelanten el cribado
- La Guardia Civil incauta más de 1.500 plantas de marihuana en dos naves de Oroso y O Pino: seis detenidos
- Una física compostelana que trabaja para Amazon trae a Santiago la 'segunda revolución cuántica
- Renfe anuncia la cancelación de trenes entre Ourense y Santiago por unas obras en diciembre
- La borrasca Claudia pone en alerta a Galicia: vientos de más de 100 Km/h y fuertes lluvias que se intensifican esta noche