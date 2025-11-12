Juicio al fiscal general, en directo | El Gobierno se enroca en la inocencia de García Ortiz: “No hay ninguna prueba contra él”

El juicio se suspende hasta las cuatro de la tarde con los testimonios de los tres periodistas de El País que intercambiaron mensajes con José Manuel Romero y que acudieron al notario para dejar constancia de que sabían que la propuesta de la conformidad partía de la defensa y no del ministerio público, aunque no tuvieron acceso al correo cuya filtración se investiga. También declarará la periodista de El Plural que lo publicó al día siguiente.