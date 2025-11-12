En el Congreso
Nogueras, a Sánchez: "Suba el volumen del pinganillo, esta relación se ha acabado"
"Suba el volumen del pinganillo, señor Sánchez, y escúcheme, porque le diré cosas que seguramente los suyos no le han explicado o no ha entendido: esta relación se ha acabado", le ha espetado en catalán Miriam Nogueras a Pedro Sánchez. En un discurso en el que no ha mencionado al PP, la portavoz de Junts en el Congreso ha arremetido duramente contra el presidente del Gobierno por haber incumplido sus acuerdos: "Usted ha bloqueado la legislatura y no se puede escapar de decir cómo puede gobernar sin la mayoría que necesita".
Una semana después de que la propia Nogueras anunciara que vetarán todas las iniciativas del Ejecutivo, salvo algunas ya pactadas, la dirigente posconvergente ha vuelto a insistir en que los incumplimientos del Gobierno les han llevado a "romper" las relaciones. "Se han quedado sin una mayoría que necesitan para gobernar", le ha avisado al jefe del Ejecutivo, dejando claro que la lista de acuerdos que no se han materializado "es muy larga".
Así, y ante las continuas alusiones de otros grupos a un posible pacto de Junts con el PP, Nogueras ha hecho hincapié en que fue su formación la que evitó un gobierno de los populares con Vox al investir a Sánchez. "Usted no ha aprovechado esta oportunidad. Solo tenían que hacer una cosa: cumplir con Catalunya, con los catalanes, cumplir los acuerdos. No han cumplido y lejos de asumir las responsabilidades de sus incumplimientos intentan atribuirnos a nosotros su fracaso y su responsabilidad", le ha espetado.
