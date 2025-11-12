Directo | Sánchez acusa a PP y Vox de "desmantelar lo público" y convertir los derechos en negocio

Por todo ello, ha concluido que "se mire dónde se mire, se analicen los datos como se analicen, el diagnóstico de lo que está pasando es claro". "Allí donde gobiernan, las derechas están replicando los recortes y las privatizaciones que aplicaron Aznar y Rajoy a nivel nacional. Con el objetivo evidente de desmantelar lo público y de convertir los derechos de la mayoría en el negocio de una minoría privilegiada". Porque, ha agregado, "las derechas y la ultraderecha no han cambiado de manual, solo de escenario. Y eso, en un Estado descentralizado como el nuestro, lo hace aún más peligroso. Porque son las CCAA las que tienen las competencias clave en la provisión de servicios públicos", recordó