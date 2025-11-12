En Directo
Sesión de control
Directo | Sánchez acusa a PP y Vox de "desmantelar lo público" y convertir los derechos en negocio
Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles 12 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados por una larga lista de asuntos, aunque intentará centrar el debate en la gestión de los servicios públicos, en especial la Sanidad, para tratar de atacar al PP. Por su parte, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible" al no tener Presupuestos ni mayoría parlamentaria.
Ante esta situación que expuso, el presidente avisó de que el Gobierno va a "exigir a las CCAA transparencia absoluta" y pedirán "sus datos de sanidad, educación y dependencia". "Y cada incumplimiento que veamos, si no hay acuerdo, lo defenderemos en los tribunales", alertó. Porque, agregó, "vamos a defender con uñas y dientes el Estado del Bienestar. Y vamos a hacerlo, Señorías, por responsabilidad. Por convicción. Y por patriotismo".
Por todo ello, ha concluido que "se mire dónde se mire, se analicen los datos como se analicen, el diagnóstico de lo que está pasando es claro". "Allí donde gobiernan, las derechas están replicando los recortes y las privatizaciones que aplicaron Aznar y Rajoy a nivel nacional. Con el objetivo evidente de desmantelar lo público y de convertir los derechos de la mayoría en el negocio de una minoría privilegiada". Porque, ha agregado, "las derechas y la ultraderecha no han cambiado de manual, solo de escenario. Y eso, en un Estado descentralizado como el nuestro, lo hace aún más peligroso. Porque son las CCAA las que tienen las competencias clave en la provisión de servicios públicos", recordó
Pero también arremetió contra Extremadura, señalando que "la Junta destina más del doble de recursos a los centros para mayores privados que a los públicos: 27.800 frente a 13.000 euros de media por cama". Mientras en Galicia, Rueda acaba de "recortar otros 17 millones a la inversión en dependencia, consolidando así un récord que ya conquistó el Feijoó, que es convertir a Galicia en la comunidad con menos gasto en dependencia por persona mayor de toda España". Y en la Comunitat Valenciana, "3.406 personas murieron en 2024 esperando una ayuda a la dependencia que nunca llegó".
Centrándose principalmente en Madrid y Andalucía, el presidente del Gobierno ha cuestionado el modelo de servicios públicos que gestionan los presidentes populares autonómicos. En el caso andaluz, por ejemplo, ha dicho que "las listas de espera para acceder a las ayudas por dependencia han crecido hasta los 600 días" y que "en 2024, más de 5.000 andaluces murieron en la lista de espera".
Y ha apostillado que "en este momento hay 848.787 andaluces esperando un diagnóstico y 200.000 esperando una operación, de los cuales 43.000 llevan más de un año aguardando". "Esto, no es solo lamentable. Es inmoral y es ilegal", ha señalado el presidente del Gobierno
"Si miramos a Andalucía nos encontramos un panorama similar".
El presidente se ha centrado en la situación del Gobierno andaluz porque el Ejecutivo de Moreno Bonilla "ha destinado casi 4.000 millones de euros a conciertos con clínicas privadas" y "las derivaciones a cirugías privadas se han triplicado". "Las derivaciones a consultas externas privadas se han multiplicado por cuatro. El gasto en conciertos ha subido casi un 70%.", ha expuesto. De manera que, ha repasado, "el número de sanitarios por habitantes se ha desplomado" y hoy, "Andalucía tiene 18.000 profesionales menos de los que le correspondería en comparación con la media nacional".
Dirigiéndose a PP y a Vox, ha dicho que "han convertido" a Madrid "en un Casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos, al menos la mayoría, siempre pierden. Eso sí que es imperdonable y no cambiarle el disfraz a Gaspar en un desfile navideño"
Es más, ha dicho, que "para sobrevivir, más de 360.000 madrileños han tenido que hacerse un seguro privado, un incremento del 16%". "Este es el milagro privatizador de la Comunidad de Madrid: una sanidad pública que se apaga poco a poco, pese al esfuerzo de sus extraordinario profesionales mientras brillan las cuentas de resultados de las empresas privadas".
En su intervención, el presidente ha asociado las privatizaciones con corrupción y se ha erigido en único garante del Estado de bienestar. Y de ahí ha pasado a comentar la situación de la sanidad pública en Madrid y Andalucía. Hasta el punto de que desde que "Ayuso es presidenta, la evaluación del sistema sanitario en la Comunidad de Madrid ha obtenido las peores evaluaciones de los últimos 15 años". "Este es el milagro privatizador de la Comunidad de Madrid: una sanidad pública que se apaga poco a poco, pese al esfuerzo de sus extraordinarios profesionales, mientras brillan las cuentas de resultados de las empresas privadas".
