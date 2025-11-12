Podemos lanza un "plan para reventar a la derecha" para intervenir el CGPJ, bajar alquileres y un referéndum sobre monarquía: "Con esto ganaremos las elecciones"

Podemos exige a Pedro Sánchez desde el Congreso de los Diputados "reventar a la derecha" y presenta un plan con este objetivo, que incluye la intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para trasladar la mayoría de investidura al órgano judicial, al estilo del diseño aprobado hace un año para RTVE, la bajada "por ley" del precio del alquiler en un 40%, la nacionalización de empresas privadas como Repsol y lanzar un referéndum sobre la monarquía.

En el turno de réplica a la comparecencia del presidente de Gobierno, la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, subió a la tribuna para cargar contra el Ejecutivo y exhibir el papel de oposición en el que llevan meses instalados. Después de hacer gala de los avances de la pasada legislatura, Belarra criticó que "el Gobierno ha renunciado a transformar", reprochando que haya impulsado "el mayor gasto en defensa de nuestro país" y tenga en su seno "el mayor caso de corrupción del PSOE en décadas". "Y encima ustedes les dicen que se tiene que callar porque si no, viene la derecha", continuó. "Nosotras no estamos dispuestas a admitir que la gente pague su cobardía".

"Discurso triunfalista de la economía"

La dirigente de Podemos atacó al Gobierno por el flanco económico, del que Sánchez tiende a hacer gala. "Se equivoca con ese discurso triunfalista de la economía", espetó Belarra al presidente. "La economía de un país es la de sus familias, la economía cotidiana", prosiguió, antes de hacer referencia a "millones de personas que la están pasando muy puñeteras, que están ahogados con el alquiler, que están haciendo trabajos de mierda, que se tienen que dejar los huevos en la cinta del supermercado, que tienen que desapuntar a los niños de las clases extraescolares".

En este punto, Belarra hizo alusión al informe de Cáritas-Foessa, que advierte de que hay 4,3 millones de personas en exclusión severa en España: "Un presidente responsable habría hecho sonar todas las alarmas y, en su lugar, han mirado a otro lado", reprochó, advirtiendo de que "ese malestar social es lo que va a acabar con su Gobierno y no va a ser ni la ultraderecha ni Junts".

La secretaria general de Podemos advirtió a Sánchez que "es hora de asumir que ustedes no pueden seguir así". Por este camino que han tomado en la legislatura, vamos directos a que en las próximas elecciones gane la derecha y la ultraderecha".

"Plan para reventar a la derecha"

Belarra pasó a asegurar que "España solo tiene dos opciones", y argumentó que "o reventamos a la derecha y quitamos todos sus privilegios o la derecha reventará el país". Acto seguido, pasó a proponerle a Sánchez "un plan para reventar a la derecha", que describió en seis puntos. "Si hacemos todo eso, reventamos a la derecha y ganaremos las elecciones generales", anunció la dirigente de Podemos después de exponer su plan.

El primero de los puntos de este plan, explicó Belarra, pasa por reformar el CGPJ "igual que hicimos con RTVE hace un año", en una propuesta lanzada hace semanas por el exvicepresidente Pablo Iglesias. "Reformemos e CGPJ con la mayoría plurinacional", prosiguió, retándole a saltarse las directivas de la Unión Europea en materia de independencia judicial: "Y que Europa diga misa".

El segundo punto es "bajar el precio de los alquileres por ley" en un 40%. Una propuesta que Podemos ya planteó como requisito imprescindible para sentarse a negociar los presupuestos generales del Estado. En tercer lugar defendió "recuperar el control público de la economía que está en manos de grandes empresas multinacionales", e hizo alusión directa a la nacionalización de empresas como Repsol, que ya pidió Irene Montero el pasado viernes.

Podemos reclamó también una regularización de migrantes y plantar cara al "al brazo violento de la derecha con el Código Penal en la mano", reclamando ilegalizar asociaciones como Desokupa. En este punto, Belarra pidió apoyo al movimiento antifascista, dos semanas después de que unos disturbios en Pamplona se saldaran con la agresión a un periodista de El Español. "El Congreso tiene que respaldar a quienes están haciendo el trabajo que este Congreso no hace, parar el fascismo en las calles, esos jóvenes antifascistas que están parando los pies a la ultraderecha".

En último lugar, Belarra defendió al convocatoria de un referéndum sobre la monarquía, haciendo alusión a las memorias del rey emérito Juan Carlos I "con loas a la monarquía".