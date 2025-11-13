21D: Elecciones en Extremadura
Gallardo renueva el 75% de las listas del PSOE a la Asamblea de Extremadura
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará a los candidatos en un acto público el próximo miércoles en el hotel Las Lomas de Mérida
"Renovación, trayectoria y madurez". El Comité Regional del PSOE ha ratificado este miércoles las listas a la Asamblea de Extremadura de cara al 21D, que encabezarán Miguel Ángel Gallardo por la provincia de Badajoz y Álvaro Sánchez Cotrina por Cáceres. Según ha explicado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE, Manuel Mejías, las candidaturas han sido validadas con un respaldo del 98% y el porcentaje de renovación alcanza el 75%.
Como aspectos más destacables, hay que mencionar la inclusión de la que fuera primera rival de Gallardo en primarias, Lara Garlito, como número 2 por la provincia de Cáceres, y el paso atrás de Blanca Martín: la actual presidenta de la Asamblea recula hasta el número 8 de la candidatura, aunque aún con opciones de conseguir escaño.
Respaldo de Pedro Sánchez
"Que el PSOE sea el primer partido en presentar a sus candidatos no es fruto de la casualidad, sino una muestra clara de que esta organización está perfectamente engrasada y tiene capacidad de respuesta y determinación para actuar de forma contundente ante esta convocatoria electoral improvisada y atropellada que ha realizado María Guardiola", ha destacado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará a los candidatos el próximo miércoles en un acto público en el hotel Las Lomas de Mérida, en la que será su primera aparición en la precampaña extremeña tras cancelarse el mitin de la pasada semana por el temporal. Mejías ha destacado que toda la maquinaria electoral del PSOE está ya activada con el objetivo de devolver a Extremadura "la estabilidad y la confianza" tras una legislatura "fracasada que no ha servido para nada".
Seguir avanzando
"Extremadura necesita del PSOE y un presidente como nuestro candidatopara seguir avanzando y mejorando la vida de la gente", ha señalado Mejías. A su juicio, pese al adelanto electoral, el PSOE ha demostrado "la máxima coordinación", una organización que trabaja a nivel interno "perfectamente" y con un compromiso a la altura de las circunstancias. "Somos la primera fuerza para llegar al 21D en las mejores condiciones", ha señalado las tras las tensiones por las voces críticas con la candidatura de Gallardo.
"Lo mejor de nuestra tierra"
Según Mejías, el PSOE presenta un equipo compuesto por hombres y mujeres "que representan lo mejor de nuestra tierra: personas comprometidas, con experiencia y mucha ilusión. Renovación, trayectoria y madurez", afirma el secretario de Organización. La listas suponen una renovación del 75 y ambas candidaturas cumplen con los principios de igualdad y paridad que marcan los estatutos federales del PSOE, mediante el sistema de listas cremallera.
Actualmente, el PSOE tiene 17 diputados por la provincia de Badajoz y 11 por la de Cáceres. En la provincia pacense, destaca la incorporación de Judith Olivares Muñoz y Manuel Borrego como números dos y tres, respectivamente. Soraya Vega, el propio Manuel Mejías y Piedad Álvarez (actual portavoz parlamentaria) ocupan los siguientes puestos. Con opciones de conseguir escaño se mantienen Isabel Gil Rosiña, José María Vergeles, Julio César Rodríguez y Ana María Fernández, que en la última etapa de la legislatura ha tomado protagonismo como miembro del comité federal y portavoz de Educación.
Renovación en Cáceres
Por la provincia de Cáceres, los cinco primeros puestos son para Álvaro Sánchez Cotrina, Lara Garlito (quien rivalizó con Gallardo por la secretaría general en las primeras primarias, que escala del puesto cuatro al dos), Eduardo Béjar, María Curiel Muñoz y Alfonso Beltrán. De la circunscripción cacereña, destaca la caída de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, al número 8 y la salida de José Ramón Bello.
Ni Maricurz Rodríguez, que dimitió para que Gallardo pudiera tomar el acta, ni las cinco personas que renunciaron al escaño ante notario (Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández) han sido incluidos en las listas.
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- Llega el centollo a los mercados: claves para distinguir el gallego del de fuera
- Dos vecinas de A Maía se quedan a las puertas de coronarse como Miss Grand Galicia
- Vuelve la Feira do Monte a Ames con 22 puestos, talleres y pulpería
- El Palacio de Congresos de Santiago revitaliza su oferta cultural: 20 artistas confirmados hasta marzo
- Rosón no descarta la propuesta de Sumar de ir con CA en una candidatura a las municipales