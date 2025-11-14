El TC rechazará la próxima semana todas las dudas del TSJ catalán sobre la amnistía

El pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto dictar la próxima semana tres nuevas sentencias sobre la amnistía y no habrá sorpresas: todas ellas desestimarán las dudas planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad que elevó en relación con la medida de gracia. Las resoluciones se basarán en su propia doctrina sobre la amnistía, informaron a EL PERIÓDICO fuentes de la corte de garantías.

En la mayoría de casos los juzgados y tribunales, incluido el TSJC, procedieron a aplicar la ley de amnistía hasta el punto de que desde el Tribunal Supremo se cuestionó que sus compañeros catalanes no tuvieran duda alguna a la hora de ejecutar la medida de gracia, pese a ser la primera promulgada en democracia, y haber sido considerada inconstitucional por la mayoría de los juristas hasta pocos meses antes.

Aun así el Tribunal Superior catalán sí que elevó tres cuestiones de inconstitucionalidad, que como ocurrió con la del Tribunal Supremo, serán desestimadas la próxima semana. La más sonada fue la relativa a la causa en la que estaban a punto de ser juzgados por haber participado en la logística del 1-O el diputado de ERC Josep Maria Jové, el presidente del Port de Barcelona y exparlamentario, Lluís Salvadó, y la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga.

En este caso, la Sala Civil y Penal del TSJC no solo planteó la cuestión de inconstitucionalidad que la semana que viene será desestimada, sino también una prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que, a juzgar por la propuesta de resolución del abogado general de la UE conocida este jueves, correrá la misma suerte que las dudas elevadas al TC.

Las conclusiones de esta figura del derecho alemán no son vinculantes para el Tribunal de Justicia europeo, pero suelen ser muy tenidas en cuenta para su sentencia definitiva sobre las cuestiones que le remitieron tanto el Tribunal de Cuentas como la Audiencia Nacional, en el caso de la célula de los CDR a los que se intervinieron sustancias susceptibles de convertirse en explosivos.

Autoamnistía

El TSJC argumentaba que no existía "justificación posible, ni jurídica ni política", para "la aprobación de una amnistía que hace inmunes al ordenamiento jurídico hechos y conductas que han violentado ese mismo orden constitucional, y que atacan derechos y libertades protegidos penalmente”. Llegaba a considerarla "un paradigma de acto legislativo arbitrario, promovido por los propios amnistiados –autoamnistía- como condición impuesta a cambio de otorgar mayorías parlamentarias de Gobierno (hecho notorio vinculado a un pacto privado entre dos partidos políticos), sin previsión constitucional" y "sin argumentos razonables que la justifiquen”.

Sin embargo, ese argumento es también descartado por el abogado general de la UE, que declara en su propuesta de resolución que "nada permite calificar la ley de amnistía de autoamnistía", porque fue "fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista". Señala que "no es el resultado de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario, sino de un debate y de una votación democrática en las Cortes Generales".

Además, "su aplicación no se sustrae al control judicial", como demuestra la propia decisión prejudicial que se había planteado, prueba de que "un órgano jurisdiccional examina en el proceso principal si se cumplen los requisitos que la ley establece para ser beneficiado por la amnistía".

Y, aunque estrictamente no se pronunciaba sobre el delito de malversación por el que está procesado en rebeldía Carles Puigdemont, cuyo recurso de amparo aún está pendiente, sí se podía deducir que no vería problemas a su amnistía, al declarar que "la protección de los intereses financieros de la Unión no se opone a la extinción de la responsabilidad prevista en la amnistía por los actos determinantes de responsabilidad contable que afecten a los intereses financieros de la Unión, puesto que no existe un vínculo directo entre esos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión".