La Audiencia Nacional cita a Jordi Pujol al inicio del juicio por su fortuna en Andorra para determinar si puede ser juzgado

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido citar al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol el próximo día 24, cuando está previsto que comience el juicio por su fortuna en Andorra, para que comparezca ante él por videconferencia y así determinar si puede ser juzgado una vez que los médicos forenses le han examinado a petición de la defensa, informaron fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO.

La defensa de Pujol, ejercida por el abogado Cristóbal Martell, había solicitado que fuera examinado por los forenses de la Audiencia Nacional para que procedieran a "evaluar su deterioro cognitivo" y determinaran su "capacidad o incapacidad", por "demencia sobrevenida", de "autodefensa" en el juicio. Este fue el motivo por el que la que era su esposa, Marta Ferrusola, ya fallecida, quedó fuera del procedimiento en la que se la iba a juzgar junto a sus siete hijos por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Además del informe médico presentado por la defensa, el expresidente catalán se encuentra desde este domingo ingresado en una clínica de Barcelona por una neumonía que precisará su internamiento durante tres o cuatro días, que se cumplirían este jueves, según informó este domingo la familia. Su defensa estaba pendiente de conocer la decisión de la Audiencia Nacional antes de decidir si debía informarla de la nueva circunstancia de cara al juicio que está previsto que eche a andar el próximo lunes con las cuestiones previas.