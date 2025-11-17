Cataluña
Jordi Pujol evoluciona favorablemente de la neumonía y podría recibir el alta el jueves
La defensa no se plantea por ahora pedir la suspensión de su juicio
EFE
Barcelona
El expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol evoluciona favorablemente de la neumonía por la que fue hospitalizado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona y está previsto que reciba el alta el próximo jueves, sin que su defensa se plantee por el momento pedir la suspensión de su juicio.
En declaraciones a los periodistas a las puertas de la clínica, Oriol Pujol, hijo del expresidente catalán, de 95 años, ha informado de la situación de su padre, que se encuentra "estable", prácticamente sin fiebre, aunque sufre un problema de insuficiencia respiratoria aguda derivada de una infección pulmonar.
- El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
- Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago
- O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»
- Crónica de una hora de rescate: así vivieron los inquilinos el incendio en el edificio de Pontepedriña
- Los gallegos son fieles a la leña: 'Es lo más barato para calentar la casa
- El Obra convirtió su partido en un trámite
- Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
- El doctor González Juanatey se jubila tras casi 20 años como jefe de Cardiología del CHUS
Oito Xeodestinos: a esencia de A Coruña máis auténtica
Un proyecto de Diputación de A Coruña
La transformación cultural de Gijón. Una ciudad de Museos
Un proyecto de Ayuntamiento de Gijón