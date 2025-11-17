Objetivo de déficit para las comunidades autónomas
El PP califica de "paripé" el Consejo de Política Fiscal antes de que se reúna
El vicesecretario de Hacienda de los populares, Juan Bravo, lamenta que no se produjese el encuentro antes del verano
El Partido Popular (PP) ha descalificado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocada para este mismo lunes por la tarde por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, unas horas antes de que se reúna dicho órgano. En una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del comité de dirección del primer partido de la oposición, presidido por Alberto Núñez Feijóo, el vicesecretario de Hacienda de los populares, Juan Bravo, ha tildado el encuentro de "paripé", ya que a su juicio los objetivos de déficit que se presentarán a los consejeros autonómicos del ramo deberían haberse conocido "antes del verano", cuando según ha explicado se aprobaron los presupuestos en muchas comunidades (no en todas, como es el caso de Extremadura y Aragón, gobernadas por el PP), para que ese objetivo "fuese útil".
Noticia en elaboración.
