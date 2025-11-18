Felipe VI refuerza el respaldo a Ucrania en una reunión cargada de simbolismo con Zelenski

La escala de Volodímir Zelenski en Madrid ha dejado este martes imágenes de alto valor político, entre otras la de su encuentro con Felipe VI en la Zarzuela, tercera reunión entre ambos en estos años de guerra y un gesto calculado para subrayar la continuidad del apoyo español. El Monarca ha recibido al presidente ucraniano a mediodía y lo ha invitado a un almuerzo que ha servido para encajar la visita en un marco institucional sólido, más allá del respaldo gubernamental que el líder ucraniano busca en esta gira europea.

Felipe VI y Zelenski, en el centro de la foto, entre altos cargos del Gobierno español y ucraniano, este martes en la Zarzuela. / Casa del Rey

Desde los primeros días tras la invasión rusa, el Rey ha mantenido una línea nítida en sus intervenciones públicas. Ya el 2 de marzo de 2022 denunció la ofensiva como una “agresión inaceptable a una nación soberana e independiente” y anticipó la voluntad española de ayudar junto con la Unión Europea y con la comunidad internacional. Esos mensajes han marcado el tono de sus discursos posteriores, tanto dentro como fuera del país, condenando sin ambigüedades la ofensiva rusa y recordando el compromiso español con el suministro de equipamiento militar y ayuda humanitaria ante los ataques a infraestructuras civiles. El Monarca también viajó en junio de 2024 a las repúblicas bálticas para mostrar su apoyo a tres países que viven con el miedo de volver a ser invadidos por los rusos.

La visita de Zelenski se inscribe en un tour europeo destinado a reforzar alianzas en un momento en que Kiev intenta asegurar flujos de financiación, apoyo industrial y respaldo diplomático. Antes de llegar a la Zarzuela, el presidente ucraniano se reunió en el Congreso con Francina Armengol y Pedro Rollán, y mantuvo un encuentro en la sede de Indra para explorar la cooperación con la industria española de defensa. Por la tarde se verá con Pedro Sánchez.

El viaje continuará el miércoles en Turquía, donde coincidirá con el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, para explorar vías que permitan reactivar la perspectiva —hoy remota— de un acuerdo de paz. Mientras tanto, la fotografía con Felipe VI proyecta hacia el exterior un mensaje inequívoco: España mantiene abierta la puerta política e institucional al liderazgo ucraniano en plena guerra.