Comunitat Valenciana
Pérez Llorca presentará este miércoles su candidatura para suceder a Mazón en el Consell
La presentación de la candidatura es indicativo de que el PP tiene muy avanzado el apoyo de Vox para investir a su elegido
Alfons Garcia
El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, registrará mañana su candidatura para suceder a Carlos Mazón al frente del Consell, han asegurado fuentes populares a Levante-EMV. Justo es el día límite para formalizar este paso dentro de los plazos reglamentarios.
La presentación de la candidatura es indicativo de que el PP tiene muy avanzado el apoyo de Vox para investir a su elegido, trasladan las citadas fuentes, si bien no existe comunicado alguno hasta este momento de ese acuerdo.
Pérez Llorca, actual síndic del PP en las Corts, fue ungido la semana pasada por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, para relevar a Mazón una vez que esté anunció su dimisión y pasó a ser president en funciones.
Llorca comunicó el pasado viernes a través de X que había mantenido un primer encuentro presencial con los negociadores de Vox y que existía buena sintonía para avalar la continuidad de la alianza (formal o tácita) que opera en la Comunitat Valenciana desde 2023.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni Ribadavia ni Combarro: el pueblo con más magia de Galicia está en área y a menos de media hora de Santiago
- Jornada accidentada en Santiago: colisión en cadena, un atropello y un camión 'derriba' el alumbrado de Nadal
- El primer jefe de Neurología del Hospital Xeral de Santiago, con la bata 50 años después
- O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»
- Reabre Aenea, libros e conciencia social para seguir facendo barrio
- Caneliñas: 101 años de la gran factoría ballenera de Cee
- Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago
- El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez