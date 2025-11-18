La UCO detalla las gestiones de la trama de Cerdán con el PSOE de Lambán y Uxue Barkos para lograr una concesión para Acciona

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia CIvil detalla las gestiones que realizaron los integrantes de la trama presuntamente encabezada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en los Gobiernos autonómicos de Navarra y Aragón. Los uniformados concluyen que la participación de Cerdán "en lo concerniente al proyecto 'Mina Muga', en virtud de su vinculación a Servinabar, también se habría visto extendida a la intermediación con otros cargos públicos para la consecución de diferentes objetivos".

En concreto, en el teléfono de Koldo García los agentes descubrieron un mensaje de 3 de julio de 2018, en el que el entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes envió a su contacto telefónico "Lambán Javier", un archivo sobre la autorizacion de la Mina Muga, "agradeciéndole, se infiere, su participación en este asunto", dice la UCO.

Los agentes explican, además, que ese documento es "una autorización fechada el 8 de mayo de 2018 -misma fecha en que se habría tomado la fotografía del boceto manuscrito-, y emitida por el entonces alcalde de Remolinos Alfredo Zaldívar, para que la 'UTE Acciona Infraestructuras-Servinabar' realizara "los trámites administrativos precisos para la utilización de los antiguos espacios mineros como depósito definitivo de los excedentes de operación del Proyecto Mina Muga': material que debería depositarse en los antiguos huecos mineros existentes en las parcelas de titularidad municipal, toda vez que dicha localidad habría explotado tradicionalmente un macizo salino próximo al municipio".

Cargos socialistas

Precisamente, entre la documentación aprehendida a Koldo García durante el registro de su domicilio, los agentes han descubierto una imagen de un manuscrito "en el que parece representarse de manera esquemática la planificación de una serie de contactos con cargos públicos vinculados al PSOE de Aragón, con la finalidad de tratar, como se verá más adelante, la concesión de una autorización del Ayuntamiento de Remolinos (Zaragoza) para el uso de un antiguo espacio minero como depósito de los residuos salinos generados por el proyecto "Mina Muga".

"Parece expresivo de que estaba previsto, a través de Koldo García y Santos Cerdán, recurrir a Francisco Javier Lambán, entonces secretario general del PSOE de Aragón y presidente del Gobierno Autonómico de dicha Comunidad, y a los que posteriormente serán identificados como Juan Antonio Sánchez Quero (presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y secretario general del PSOE en dicha provincia) y Alfonso Gómez Gámez (director general de Energía y Minas de Aragón entre 2015 y 2019), para que mediaran con el alcalde de Remolinos (entonces Alfredo Zaldívar), sobre algún asunto que culminara con 'una carta de compromiso y un convenio de obra', a suscribirse entre su consistorio y una persona identificada como "A. Martínez, dice el documento policial.

Navarra

En el caso de Navarra, el informe ha descubierto que el empresario vasco Antxon Alonso, supuesto socio de Cerdán en la mercantil Servinabar, y "escalón intermedio entre Acciona-Geoalcali y la Administración Pública, el 16 de abril de 2016 envió un correo a Miren Uxue Barcos (entonces presidenta Foral de Navarra) para solicitarle su presencia durante una reunión que mantendrían él y Fernando Merino con los inversores de Highfiels Resources (empresa matriz de Geoalcali).

Uxue Barkos. / 86

Tal y como adelantó esta redacción, un audio interceptado en una memoria electrónica hallada en la vivienda de Koldo García evidencia que el que fuera asesor del Ministerio de Transportes se comprometió a que el Gobierno socialista autorizaría una concesión entre Navarra y Aragón: "Como han nombrado nuevo secretario de Estado y es la misma ministra de Medio Ambiente, esperamos que para el mes de abril, más o menos, primeros de abril, esté resuelto, y entonces ya pueda cumplir lo que prometí", dice de forma literal Koldo García en el archivo, que fue entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al magistrado que investiga en el Tribunal Supremo el caso Cerdán-Ábalos, Leopoldo Puente.