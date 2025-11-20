Abel Matutes, exministro del PP: "No me arrepiento, en absoluto, de haber dado la Medalla de Oro de Ibiza a Franco"

"Ni me acuerdo de cómo lo viví, ni me acuerdo de lo que contesté en esa época", apunta el exministro de Asuntos Exteriores y exalcalde de Ibiza Abel Matutes Juan cuando, este lunes, se le pide que explique cómo vivió la muerte de Franco y lo que dijo entonces. Pero sí tiene memoria. Por ejemplo, recuerda cuando Diario de Ibiza le preguntó qué representaba para España la muerte de Franco y respondió que "era imposible resumir en unas pocas palabras la trascendencia" que iba a tener la desaparición de esa "figura excepcional e irreparable". "¿Irreparable o irrepetible?", repregunta Matutes: "Escribieron irreparable en el texto; quizás el periodista no le entendió o no lo recogió adecuadamente", interpreta este redactor. "Por descontado que sí, que era irrepetible, sobre todo porque era muy difícil que una personalidad como la de Franco, por las buenas, se repitiera". Lo cual es una evidencia: nadie es irrepetible.

¿Y para usted, ahora que han pasado 50 años, qué representó la muerte del dictador?

Al final supuso abrir la puerta a un futuro de democracia, de respeto a las libertades y a los derechos humanos. El país, además, estaba fortalecido económicamente, era joven demográficamente, tenía ganas de abrirse camino y, al propio tiempo, de abrirse protagonismo en la esfera mundial, en el contexto internacional, y eso es lo que pasó.

Era el momento del cambio.

Claro, era el momento de iniciar una etapa de tiempos modernos, de libertades, de nuevas tecnologías, de nuevas actividades económicas y de progreso, que es bienestar, y que es lo que pasó.

Cinco años antes de aquel 20-N, el 21 de octubre de 1970, Matutes fue a El Pardo, como alcalde de Eivissa, para entregarle al jefe de Estado la Medalla de Oro de la Ciudad de Eivissa, a la vez que le presentó una petición para la restitución al municipio de los terrenos de es Soto. Eso sí lo recuerda bien: "La Medalla de Oro era lo que le daban todos los que iban a verle por alguna razón. Todo el mundo le reconocía una gran personalidad y que, de hecho, había de alguna manera metido a España en una etapa más moderna y, en definitiva, con más bienestar material. Y que eso contribuyó también a crear las condiciones para que las libertades fueran mejor aceptadas por la gente, por los protagonistas menos favorecidos, por así decirlo, económicamente.

"La Medalla de Oro era lo que le daban todos los que iban a verle por alguna razón. Todo el mundo le reconocía una gran personalidad y que, de hecho, había de alguna manera metido a España en una etapa más moderna"

¿Y no se arrepiente de haberle dado aquella medalla?

En absoluto. Es lo que hacían todos cuando tenían una audiencia y le tenían que pedir cosas.

Lo que llegó tras la muerte de Franco benefició a Eivissa, según Abel Matutes: "Vino bien la apertura de las instituciones y el país a la modernidad y a la libertad. Eso, indudablemente, en Eivissa fue muy bien acogido, pues ya se habían superado los enconos y los enfrentamientos que nos habían llevado a una Guerra Civil. Económicamente, la isla se había rehecho y estábamos viviendo en un horizonte no sólo de un cierto progreso, sino de nuevas libertades. En fin, abriendo y dando comienzo a una etapa de prosperidad".