Llorca activa la cuenta atrás para la investidura sin un pacto pero “sin dudar” de Vox

Juanfran Pérez Llorca entró el último en la Sala Vinatea de las Corts porque le tocaba ser el protagonista. Allí le esperaba el grupo parlamentario casi al completo, 38 de los 40 diputados, y algún agregado del Consell en la que se convirtió en su puesta de largo como aspirante a presidir a la Generalitat. Si hasta ahora todo en torno a este paso habían sido informaciones vía comunicados o redes sociales, ayer, la candidatura se hizo carne, papel y comparecencia, negando tener ya un pacto con Vox del que no dudó ni un ápice en poder pactar hasta el punto que se aventuró con los objetivos futuros para cuando asuma como nuevo inquilino del Palau.

El ya oficialmente candidato a encabezar el Consell y relevar a Carlos Mazón, aliado, jefe y amigo en este tiempo, hizo de un trámite como es el registro de un documento en un pequeño habitáculo en las Corts la primera escenificación de la nueva etapa. Acudió al parlamento con el beneplácito explícito de la alcaldesa de València, María José Catalá, quien fue la primera en firmarle la candidatura que también rubricó Mazón. Y eso que ni la primera ni el segundo acudieron a la reunión en la que sus compañeros de escaño arroparon el paso dado por el hasta ahora máximo responsable del grupo.

Ese apoyo, tanto de quienes se sientan con él en el hemiciclo como de quienes comparten carnet de militante, fue uno de los motivos que esgrimió Pérez Llorca en sus primeras declaraciones públicas como presidenciable. "Me presento porque he recibido la encomienda de mi partido, porque he contado con el apoyo de todos los diputados de mi grupo y siento el respaldo de todo el PPCV", explicó al tiempo que añadió que le correspondía al PP "por responsabilidad" presentar un candidato a la Presidencia porque "la ciudadanía valenciana votó cambio en mayo de 2023".

El papel oficial con su nombre acabó a las 11:38 horas en el registro de la cámara autonómica, lo que activa una cuenta atrás para el pleno de investidura que debería celebrarse la próxima semana. La fecha más probable, que se fijará en una junta de síndics que se celebrará este jueves, es el miércoles que viene, una vez se celebren los Premios Jaume I. Legalmente han de pasar entre tres y siete días hábiles para poder celebrar este pleno de investidura. "Me siento capacitado para sacar esto adelante, confío en mí y en mi partido", agregó el candidato, juntando en una misma frase la misión sobre su elección y lo que tenga que venir al frente del Ejecutivo autonómico.

La incógnita del pacto

Para ello, primero, deberá contar el respaldo de Vox y sus 13 diputados, algo en lo que lleva trabajando desde que Alberto Núñez Feijóo le dio su beneplácito (el pasado martes), pero que una semana después sigue sin atar. O, al menos, eso dice. "Me presento sin haber firmado ningún pacto de gobierno", explicó. No obstante, eso no significa que vea el acuerdo lejano, más bien, al contrario: aseguró que en sus conversaciones con Vox ha visto "cordialidad", "sentido de la responsabilidad" y que no ha encontrado nada que le haga "dudar" de Vox y de que las cosas se puedan truncar.

Pérez Llorca atiende a los medios de comunicación, este miércoles en las Corts tras registrar su candidatura. / JM López

Esa situación de pacto sin firmar la corroboró inmediatamente después el síndic de Vox, José María Llanos. "Estamos en negociaciones, pero no está cerrado", explicó el dirigente voxista, el jefe del grupo que habrá de validar el apoyo o no a Pérez Llorca, al tiempo que agregó que existe "buena sintonía" y "predisposición" para "mantener el mejor gobierno para los valencianos". "Intentaremos que se pueda conseguir un acuerdo", ha asegurado trasladando la "responsabilidad" al PP a quien le ha pedido "estar a la altura".

La confianza que exhibió en su partido y en sí mismo para sacar adelante la situación llevó a que la falta de pacto no le impidiera dar algunos trazos del futuro. Así, se marcó como objetivo "hacerlo bien, trabajar bien e intentar que esta reconstrucción realmente sea efectiva" y marcó un claro cambio de rumbo apelando a "tender puentes de diálogo y entendimiento que se han roto con otras administraciones". No lo mencionó, pero en el fondo aparece el Gobierno central, con tensiones constantes. Habrá que ver si la salida de Mazón, señalado como un "elemento distorsionador".

También con vistas al futuro, admitió que ya tiene algunas ideas en caso de ponerse al frente del Consell, especialmente con cambios en la estructura diseñada por Mazón. "Soy muy transparente y muy sincero, en mi mente hay cosas", deslizó, reconociendo que siempre que hay un presidente nuevo hay cosas que cambian, puesto que todos no son "iguales" y pueden opinar "de forma diferente". Aunque todavía más a medio o largo plazo, señaló frente a quienes le ven como un 'president' de transición que no conoce a "ningún político que no sea interino". Fue solo una puesta de largo como candidato, pero ahí queda el aviso.