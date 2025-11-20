Page prevé elecciones generales en 2026: "Veo a bastante gente de mi partido calentando por la banda"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado este jueves contrario a una gran coalición PSOE-PP en España que, a su juicio, "ni se debe ni se puede dar", pero sí ha apostado por grandes pactos de Estado entre los dos grandes partidos.

Así lo ha manifestado durante su participación en la cuarta edición del foro Metafuturo, en el Ateneo de Madrid, donde ha considerado que "es bueno y saludable para la democracia que haya dialéctica izquierda-derecha siempre que sea moderada" y que un acuerdo entre los dos grandes partidos haría un "flaco favor" teniendo en cuenta "la cantidad de gente que se apuntó en contra del bipartidismo".

Sin embargo, ha expresado que sí se podrían plantear grandes pactos de Estado entre PSOE y PP, si bien ha añadido que "depende mucho de los personajes, los actores" porque "cada persona marca una impronta" y "no es lo mismo Sánchez que Feijóo o Zapatero que Aznar".

Preguntado por si cree que habrá elecciones generales pronto, ha manifestado que no ve "un futuro inmediato muy claro" aunque cree que los comicios serán en 2026.

"Veo a bastante gente de mi partido calentando por la banda. Yo, no", ha manifestado, a la vez que ha creído que la situación actual, "cuando menos, no ayuda a la situación social y económica de España, e incluso hay gente que piensa que perjudica, y la alternativa amenazada por la extrema derecha no es nada tranquilizadora tampoco".

Sobre qué dirá la historia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contestado que cree que conoce bastante bien su perfil y que le "da la impresión" de que "en este frentismo en el que están todos instalados, se está creyendo que en la historia habrá muchos relatos y se conforma con uno de los relatos".

En este contexto, García-Page ha señalado que el 95 por ciento del frentismo actual es "fabricado" y "una táctica desde toda la clase política", así como que "no deja de ser una versión avanzada de una forma más del populismo".

A su modo de ver, el populismo de hoy tiene su origen en la crisis de 2007 y derivó en tres: uno socioeconómico en la figura de Pablo Iglesias y Podemos; otro como una fórmula moderada liberal que también enmendaba el bipartidismo que era Ciudadanos y que luego desembocó en un populismo social orgánico de la extrema derecha que representa Vox; y un tercero que solo se dio en España que es el independentismo.

"Podemos es Pudimos" y el independentismo, "en caída libre"

En la actualidad, ha subrayado que el diagnóstico del populismo está "infinitamente mejor" porque el socioeconómico está "en un retroceso tremendo" y "Podemos es más bien Pudimos" y está en "su mínima expresión"; Ciudadanos ya no existe aunque Vox está todavía "rampante" porque "el frentismo del otro lado le mantiene"; y el independentismo está "en caída libre" y tanto Junts como ERC están "en sus peores pronósticos electorales".

Asimismo, ha apuntado que "de la noche a la mañana" y cuando había un modelo cierto y vertebrado de organización de los partidos, "se coló de por medio el concepto de primarias que han terminado siendo la involución de la forma en cómo los partidos tomamos decisiones", ha opinado.

El presidente de Castilla-La Mancha ha indicado que en el resto de partidos no, pero en el PSOE queda la fórmula de primarias que les tiene "atrapados", por lo que, a su juicio, estas "se tendrán que reinterpretar porque han derivado en algo muy diferente a lo que algunos pensábamos" pues antes suponían una permanente rendición de cuentas y consulta a militantes sobre cuestiones esenciales y ahora "se ha quedado en la elección del secretario general".