El PP cita a Tezanos el 9 de diciembre en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión del CIS

Más de un año después de que el PP empleara su mayoría absoluta en el Senado para poner en marcha una comisión de investigación sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los populares han tomado la decisión de citar a José Félix Tezanos. Desde hace años, los conservadores acusan al presidente de esta institución de emplear los recursos públicos para manipular los sondeos electorales y beneficiar al PSOE, algo sobre lo que le interrogarán el próximo 9 de diciembre. Tras la noticia Tezanos se ha mostrado satisfecho de poder acudir a la Cámara Alta para "desmentir las inexactitudes, falsedades e infundios" vertidos contra él.

Según fuentes del PP, la comisión de investigación citará al presidente del CIS para que rinda cuentas "por el falseamiento de las encuestas en beneficio de Pedro Sánchez". Las mismas voces aseguran que los comparecientes que ya han desfilado por la comisión coinciden en que los sondeos están alterados. En concreto, han acudido varios catedráticos de sociología, expresidentes y exaltos cargos del CIS, así como directores de otras consultoras de investigación social.

Para los populares, la llegada de Tezanos al CIS tras la moción de censura a Mariano Rajoy, en junio de 2018, supone un "ejemplo de okupación de las instituciones por parte del sanchismo". Además, consideran que el último barómetro publicado este miércoles por la institución y que sitúa al PSOE con el 32,6% de los votos y al PP con el 22,4% de los sufragios es una buena muestra de que las encuestas están "prefabricadas". "Unos datos que si Sánchez se creyese de verdad convocaría de inmediato elecciones", recalcan estas fuentes.

La respuesta

"Espero poder explicar y desmentir las inexactitudes, falsedades e infundios vertidos contra mí y contra el CIS, en una comparecencia que vengo reclamando desde julio del año pasado", ha dicho Tezanos, según un comunicado emitido por el CIS. Y es que, los populares anunciaron en octubre de 2023 su intención de conformar una comisión de investigación en el Senado y esta se acabó creando en julio de 2024.

Además, el presidente del CIS ha hecho hincapié en su intención de "responder" a todas las preguntas de los populares y espera que le dejen explicarse: "Confío que mi participación en la comisión se desarrolle en los términos de la educación y las buenas maneras propias de una sociedad civilizada, de una democracia avanzada a la atura de la dignidad y de la cortesía parlamentaria de una institución como el Senado". Una clara referencia a la actitud que tuvo el portavoz del PP en la comparecencia de Sánchez sobre el caso Koldo.