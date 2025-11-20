Amnistía
El TC avala aplicar la amnistía a Jové, Salvadó y Garriga, al rechazar las dudas elevadas por el TSJ catalán
El pleno se remite a su propia doctrina que ya declaró la constitucionalidad de la ley promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez
El Tribunal Constitucional se remite a su propia doctrina sobre la amnistía y como estaba previsto ha rechazado las tres cuestiones de inconstitucionalidad que elevó el Tribunal Superior de Justicia catalán en otros tantas causas. Una de ellas es la relativa a la causa en la que estaban a punto de ser juzgados por haber participado en la logística del 1-O el diputado de ERC Josep Maria Jové, el presidente del Port de Barcelona y exparlamentario, Lluís Salvadó, y la 'exconsellera' de Cultura Natàlia Garriga.
Como adelantó EL PERIÓDICO, el pleno considera que su sentencia sobre la amnistía y la dictada para rechazar las cuestiones planteadas por el Supremo implican el rechazo de la planteada por la Sala Civil y Penal del TSJC, que no solo planteó la cuestión de inconstitucionalidad que ahora desestimada, sino también una prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que, a juzgar por la propuesta de resolución del abogado general de la UE conocida este jueves, correrá la misma suerte que las dudas elevadas al TC.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega la nieve a Galicia: cuatro lugares para disfrutarla desde Santiago
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- Reaparece la 'Atlántida gallega': así es el desconocido castro que solo puede visitarse cuando baja el nivel del agua
- Frenesí de obras en Milladoiro: comienza la transformación en A Madalena
- Carmen Porto deja la Corporación de Ames entre aplausos
- ¿Qué son las pequeñas placas blancas que han aparecido en la playa de Louro?
- El compostelano Luis Zahera consigue 'el premio gordo' en el Aguilar Film Festival y los Feroz anuncian el primer galardonado