Comida en el Pardo: Juan Carlos I se reencuentra con Felipe VI y Letizia tras su libro de memorias

La reunión familiar que está teniendo lugar este mediodía en el Palacio del Pardo es la pieza que faltaba en una semana marcada por la monarquía y sus gestos fríos y ausencias significativas. No es casual que el escenario sea este palacio y no la Zarzuela. Este fue residencia del dictador Francisco Franco y es todo lo contrario a un hogar. Un espacio que podría verse como 'neutral' y que subraya la distancia que Felipe VI ha querido marcar con su padre en pleno revuelo por 'Reconciliación', el libro de memorias que ha agitado todas las costuras de la institución. El actual Rey ha optado por no el silencio y no ha querido responder a ninguna de las pullas que le lanza a él y a su esposa, la reina Letizia.

Este viernes, el Rey conmemoró los 50 años de la llegada al trono de Juan Carlos I con dos actos institucionales de gran carga simbólica. Pero en ninguno estuvo el protagonista de aquel 22 de noviembre de 1975. La entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía se celebró con la presencia estricta de Felipe VI, Letizia y sus dos hijas. Ni las infantas Elena y Cristina, ni ningún nieto. Esa ausencia, asumida en silencio y con la discreción que tanto las dos afectadas como su madre, Sofía, han aplicado en los últimos años, se quiere mitigar con este almuerzo de sábado que Felipe VI ha organizado. La Zarzuela informó de él hace semanas y desde el primer momento insistió en que será "privado", de manera que no se distribuirán fotografías del reencuentro familiar. En un principio, aunque no hay lista pública de invitados, estarán los Reyes, sus dos hijas, las hermanas de Felipe VI y sus hijos. También buena parte de la familia por parte de Juan Carlos I, con sobrinos incluidos. Se repetirá el guion del 18º cumpleaños de la princesa Leonor, en 2023, en el que también estuvo el emérito. De aquella celebración no hubo fotografía oficial.

Comida sin sobremesa larga

Juan Carlos I ha querido ir a la comida, pese a estar apartado de la agenda oficial esta semana en la que él fue el principal protagonista del aniversario que se celebra. Ha llegado al Palacio pocos minutos después de la una de la tarde y, según fuentes conocedoras de su agenda hoy, estará montado en un avión para irse de Madrid a las seis de la tarde.

En su entorno explican que, después de dolerse en el libro de sentirse solo en Abu Dabi, adonde se fue a vivir en 2020 después de que salieran a la luz informaciones sobre su fortuna oculta, habría sido incongruente no ir cuando su hijo organiza una comida el 22 de noviembre para recordar su llegada al trono. En el almuerzo, insisten en la Zarzuela, también se festejará la imposición del Toisón de Oro a Sofía. La voluntad de Felipe VI, al subrayar la privacidad de esta celebración, es mantener el encuentro bajo control, sin exposición pública, sin que la cercanía personal se interprete como un cambio en la estricta separación que ha impuesto desde 2020.

El reencuentro personal no facilitará la digestión de las viandas que se pongan sobre la mesa. "Reconciliación" ha sido un terremoto. Juan Carlos I afirma que la llegada de Letizia a la familia “no ayudó a la cohesión familiar”, describe el 'caso Urdangarin' como “un cataclismo para el que nadie estaba preparado” y retrata la adolescencia de Froilán, hijo de Elena, con crudeza: "El divorcio de sus padres y cierta falta de autoridad parental lo llevaron a una vida desordenada”.