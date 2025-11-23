"La que faltaba": María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser "más entretenida que una rueda de prensa"

¡Que se preparen los extremeños! La política extremeña ha dado un giro inesperado, no en la Asamblea de Extremadura, sino en la plataforma donde las coreografías y los challenges reinan: TikTok.

Y quien ha girado es, nada más y nada menos, que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, conocida, no solo por su trabajo político, sino por su activismo en redes sociales. Guardiola, en plena precampaña electoral, ha dado el gran paso y se ha sumado a la lista de tiktokers mundiales abriendo el perfil mariaguardiolam, con más de 5.500 seguidores en 7 horas y superando los 86.300 me gusta con su primer vídeo.

En un tono distendido, coloquial, ocurrente, divertido y ameno, se dirige al universo TikTok soltando un "aquí, María Guardiola, la que faltaba en TikTok. He tardado, lo sé, pero mejorar Extremadura lleva su tiempo" y advirtiendo que bailar, no baila, pero "ya iremos viendo". Sin embargo, se compromete a utilizar esta plataforma para comunicarse con los extremeños de dentro y fuera de Extremadura, para contarles las decisiones, "curiosidades, cosas que pasan detrás de cámara. Algún chascarrillo, de esos que no ofenden ni a la oposición". Y con esta declaración de intenciones, la presidenta del Ejecutivo extremeño lanza un "sígueme. Prometo ser más entretenida que un rueda de prensa, de las nuestras, no de las de Leire. Empezamos".

Y, vaya que sí ha entrado pisando fuerte en el universo tiktokero demostrando que, a veces, la política puede ser más viral que un vídeo de gatitos. De momento, sus cifras son de vértigo: a los seguidores y me gusta, se suman 350 comentarios. De ellos, algunos son de ánimos, de apoyo incondicional, pero también los hay de crítica y de rechazo. Algunos ejemplos:

Juan Carlos Moran Ma: Extremeño de nacimiento, almendralejense, espero que salga usted como Presidenta y con mayoría. Tenemos que poner a Extremadura en el mapa y luchar por lo nuestro.

mrfefox: No "bailás" ? Bailás al son del PP nacional, al son de Feijoo y sobre todo , Ayuso ...También "bailás" al son de vox

jacs553: Oyendo a la jente creo que vas ha ganar por muchos votos Adelante

Merry: A por todas Presidenta!! Eres lo mejor que le ha pasado a Extremadura junto con tu equipo.

4gu1rr3: dios mío! y esta tropa nos quiere gobernar! uf, que canso

user6603514044295: pués por Badajoz no se te ve mucho. Extremadura no es sólo Cáceres.Los autónomos de aquí también existimos.

Parece que, a partir de ahora, la política extremeña se retransmite no solo en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), sino a golpe de desafíos y bailes.