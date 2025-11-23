De los Santos (PP) ve probable que el presidente del Gobierno se siente en un banquillo por corrupción: "La X se llama Pedro Sánchez"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tendrá que sentarse probablemente en un banquillo" ante los casos de presunta corrupción que le rodean. A su entender, si hay que "despejar la X" en la ecuación "se llama Pedro Sánchez", que es el "número uno absoluto".

"Yo estoy convencido de que lo mismo que su esposa y su hermano están sentados en el banquillo por varios delitos cada uno, la penta imputada Begoña Gómez y el músico que tiene su domicilio en Portugal mientras que cobra un sueldo público de todos los extremeños, Pedro Sánchez tendrá que sentarse probablemente en un banquillo para dar muchas explicaciones", ha enfatizado.

En una entrevista concedida a Europa Press, ha recordado que "durante muchos años" el propio Sánchez visualizó que sus "compañeros de viaje" para convertirse en secretario general "eran Koldo García, un ciudadano ejemplar; Santos Cerdán, al que "acaban de excarcelar pero pedía el 2% de las obras para él o para Ferraz"; y el exministro José Luis Ábalos, que "además de putero, era un presunto ladrón que se aprovechaba de su posición en el partido para hacer negocios".

De los Santos ha aludido además al presunto "negocio espurio" de la saunas del suegro de Pedro Sánchez o al 'caso Leire Díez' para "limpiar el rastro de criminalidad" de su esposa Begoña Gómez. "Esto es una ecuación que si la X hay que despejarla, se llama Pedro Sánchez", ha asegurado, para añadir que "todo le señala a él" porque es el "número uno absoluto".

El vicesecretario del PP ha criticado las declaraciones del jefe del Ejecutivo diciendo desconocer dónde está el despacho del gerente del PSOE. "Me parece que es de una desfachatez que solo lleva a una idea: Pedro Sánchez lo sabía".

En cualquier caso, ha subrayado que si Sánchez "no lo sabía", también tendrá que "dar respuesta ante la justicia" por no haber tenido "la capacidad para controlar a sus hombres de confianza". "El de los folios, José Luis Ábalos, aparte de íntimo amigo, era su mano derecha, al que sacó, todos sabemos, de sus responsabilidades de Gobierno porque alguien le contó que era un putero y un sinvergüenza", ha enfatizado.

También ha aludido al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien tenía "un manejo de la cosa pública" con Navarra como "epicentro" y "hacía de intermediario para que gentes del PNV fueran colocadas en el Gobierno". "Y ahora pregunto yo a usted, ¿y esto no es para sentarse en el banquillo?", ha exclamado.

Caso mascarillas en Almería

En cuanto al caso de las mascarillas que se investiga en Almería por presuntos contratos irregulares, que llevó a la detención esta semana del presidente de la Diputación, Javier García Aureliano, ahora en libertad provisional con medidas cautelares, De los Santos ha defendido "toda la colaboración con la justicia" y "todo el respeto a ese poder".

"Y creo que hasta la fecha no habrá visto a ningún representante del Partido Popular ni señalando a la UCO ni criminalizándola ni diciendo que está al servicio de no se qué partido", ha asegurado, en alusión a las críticas del PSOE ante los casos de presunta corrupción que le afectan.

En este punto, ha subrayado que "lo primero" que ha hecho el PP ha sido "echar del partido" al presidente de la Diputación y demás cargos investigados, a los que "se les reconoce su presunción de inocencia". "Y que la justicia llegue hasta el final, caiga quien caiga", ha sentenciado.

Al ser preguntado si le preocupa que con este caso de presunta corrupción los ciudadanos equiparen a PSOE y PP y piensen que son lo mismo, De los Santos ha señalado que a él lo que le preocupa es "la desafección de la ciudadanía por la política" porque "la mayoría de políticos son gente honrada".

"Todos los partidos están llenos de gente honesta que muchas veces, sin ni siquiera cobrar un sueldo, se desviven por sus vecinos y vecinas en municipios de pocos habitantes", ha afirmado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP.

Condena al fiscal general

Por otra parte, tras la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos, De los Santos ha resaltado que "por primera vez en la historia de España un fiscal general del Estado ha sido condenado por abusar de su cargo y reírse de las leyes". "Y ahora queda confirmado que quien debía perseguir el delito, lo cometió: Imperdonable", ha aseverado.

Sin embargo, ha subrayado que el "responsable" es Pedro Sánchez, que "ha convertido una anomalía histórica en paradigma de su gobierno hasta el punto de colocar a España en las portadas de toda la prensa internacional por los delitos de uno de sus peones, los del delincuente García Ortiz".

A su entender, "nunca un fiscal general imputado debió mantenerse en el cargo" ni debió "permitirlo el Gobierno de la nación". "Y me parece profundamente peligroso y una injerencia inédita del Poder Ejecutivo en el Judicial, que los ministros de Sánchez se atrevan a cuestionar las sentencias del Tribunal Supremo, que es la máxima instancia judicial de España y una de las que aseguran la democracia en nuestro país", ha afirmado.

De los Santos ha criticado que el presidente del Gobierno se "atreviera" hace unos días a "absolver" a García Ortiz --al afirmar en una entrevista que es "inocente"-- cuando hoy saben que "es un delincuente". "Quizá porque era el Ejecutivo el que orientaba las acciones del ex fiscal general; porque García Ortiz siempre ha sido un peón al servicio de Sánchez. Si Pedro Sánchez tuviese un mínimo de decencia, dimitiría y devolvería la voz a los españoles. Pero pensar que eso pueda llegar a suceder, es simplemente una utopía", ha declarado a Europa Press.

La esposa del presidente

Al ser preguntado si cree que debe haber una persona en Moncloa con sueldo público dedicada a atender a la pareja del presidente del Gobierno, un papel que ejerció con Mariano Rajoy en Moncloa, ha indicado que él formaba parte del gabinete de Rajoy y entre sus "competencias estaba todo lo que repercutía en su cónyuge en tanto y cuanto cónyuge del presidente del Gobierno".

Aunque en España no tiene "un reconocimiento oficial", ha explicado que por los "usos y costumbres" en otros países "ocupa en determinadas situaciones un papel protagonista" y "necesita de alguien que la acompañe".

Eso sí, ha subrayado que las personas que ocuparon ese papel de asesor hicieron "muchas otras cosas que nada tenían que ver con la vida privada de los cónyuges del presidente", criticando el uso del "correo electrónico para pedir favores para empresas de las que solo la mujer del presidente del Gobierno --Begoña Gómez-- se está beneficiando".

"¿Dónde están las denuncias contra el resto de asesores de cónyuges? ¿Y dónde están las denuncias contra el resto de cónyuges? Y hablo también de las socialistas. Creo que en ningún sitio. Pues ya está la respuesta", ha resaltado.

Tras contraponer su gestión "dentro de la ley y de la responsabilidad" frente a lo que considera una "sinvergonzonería", De los Santos ha defendido que en Moncloa haya una persona que "dé soporte" a la pareja del presidente al tiempo que se ha mostrado partidario de "regular algunas cosas" para "ofrecer garantías".

Conectar con los jóvenes

Por otra parte, De los Santos ha asegurado que el PP "a veces" se centra en "explicar" a los jóvenes "todo lo que se tiene que convertir en materia legislativa para hacer mejor sus vidas" pero se "olvidan" de que "hay que conectar con ellos con otras herramientas".

"Sí, lo reconozco, tenemos que hacer mucho más, tenemos que conectar con ellos. Y no en el qué, porque saben que los defendemos mejor que ninguna otra opción, que pensamos más en ellos que nadie, sino en el cómo", ha reconocido, al ser preguntado si cree que el PP tiene que hacer más ante el crecimiento de Vox entre los jóvenes.

A su entender, el PP debe apostar por "más cercanía" con los jóvenes y "mucha más presencia en las universidades". Eso sí, ha insistido en que el partido de Alberto Núñez Feijóo "sí que piensa en sus necesidades" y está trabajando, por ejemplo, en "un plan de formación profesional suficientemente profundo para que les asegure un futuro", algo que, según ha dicho, "el PSOE les niega".

El vicesecretario del PP ha indicado que lo que pasa es que a ese partido "le sale todo gratis". A su entender, "cuando uno no gobierna y solamente hace titulares", cayendo "en muchos casos" en el "exabrupto" conecta "casi siempre con el joven".

"Todos hemos sido jóvenes y estamos deseando tener al Cid campeador defendiendo nuestras materias", ha enfatizado, para reiterar que "todo es mucho más fácil" cuando un partido "dice pocas cosas, las repite muchas veces y no tiene el desgaste de la gestión".