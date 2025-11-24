El fiscal general deja el cargo
García Ortiz presenta su renuncia a Bolaños para "proteger" a la Fiscalía y a la ciudadanía
El ya exjefe del Ministerio Público ha renunciado al cargo con un carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que muestra su "profundo respeto a las resoluciones judiciales"
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de datos reservados.
En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, García Ortiz manifiesta su "profundo respeto" a las resoluciones judiciales, así como su voluntad de "proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales". Afirma que ello determina su decisión "sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia" como "acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española".
