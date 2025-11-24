Jordi Pujol Ferrusola intenta evitar el juicio 'in extremis' con los límites impuestos por Andorra y la "policía patriótica"

Una vez acordado que el expresidente catalán Jordi Pujol tiene que asistir al juicio, al menos de momento, la vista ha continuado con las cuestiones previas. El primero en intervenir ha sido el abogado del principal acusado, el primogénito de los Pujol. El abogado Cristóbal Martell ha planteado varias cuestiones previas, con las que intenta 'in extremis' evitar el juicio, entre las que figuran los testigos de la "policía patriótica", cuyo testimonio ha vetado el tribunal, al considerar que no guardan relación con la causa, y que Andorra vetó que su información se utilizara para delitos fiscales y de blanqueo, que son los fundamentales en las causaciones.

El guante de lo relativo a la 'Operación Cataluña' y al excomisario José Manuel Villarejo fue recogido por sus compañeros de estrados, como Jaume Campaner, el abogado de Josep Pujol, que se enfrenta a 14 años de prisión. El letrado apeló a la obtención de pruebas en la Banca Privada d'Andorra participaron personas "vinculadas al poder del Estado" y que eran "pruebas ilícitamente obtenidas". Añadió que el 24 de abril del 2017, los hermanos Cierco, propietarios de la BPA, aportaron a la Fiscalía Anticorrupción documentación bancaria sobre la titularidad de las cuentas en Andorra y, entre ellas, la de Josep Pujol.

El letrado también ha argumentado que "el pecado original" por el que se inició el proceso judicial fue la portada de El Mundo del 7 de julio de 2014 con el que salieron a la luz las cuentas de la familia Pujol en Andorra. Esa publicación desencadenó el comunicado en el que Jordi Pujol Soley confesó la existencia en ese país de los fondos que, según sus palabras, procedían de una herencia (deixa) de su padre Florenci. "Acción reacción", dijo el letrado.

Agregó que la declaración ante la policía de Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, fue el 17 de enero de 2013, un año antes, por lo que la investigación estuvo en "situación catatónica" durante meses. Ha asegurado que antes de hacerlo, la policía la citó en un hotel y ella contrató a un socio de Villarejo, Rafael Redondo.

Whatsapp con Moragas

También ha hecho mención a unos whatsapps cruzados entre Victoria Álvarez y Jorge Moragas, entonces jefe de gabinete del presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, en el que el jefe de gabinete le anima a presentar la denuncia "para salvar España", "Si dieses una entrevista y lo contases todo salvarías a España y yo te haría un monumento", le comentó Moragas; Victoria Álvarez le respondió después: "He hecho lo que me pedisteis".

A su entender, esto es "el plato fuerte" de que existe "injerencias" de poderes del Estado. Respecto a estas supuestas injerencias ha hecho mención a unos informes del excomisario José Manuel Villarejo sobre "el sumario Pujol" los que se refleja, en su opinión, "la intervención estatal" y la intervención de un grupo de policías en la obtención de la prueba.

Francesc Sànchez, en nombre de Oriol Pujol, se remitió a la declaración prestada por Villarejo en Andorra, en la que causa en las que está imputados el expresidente Mariano Rajoy y sus ministros, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz. El letrado, que ha pedido que se reclame a Andorra a través de una nueva comisión rogatoria para poder incorporarla en el procedimiento, echó mano del recibiente juicio que ha terminado en condena del fiscal general del Estado. Así, afirmó que "si se llamasen González Amador", en referencia a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "tendrían un intercambio con la fiscalía, pero estamos hablando de los Pujol".

En su opinión, el proceso a la familia Pujol es "ilícito" desde el inicio, con la declaración ante la policía de Álvarez. "No es una declaración de libre albedrío", sino una "voluntad de algunos policías y del aparato del Estado para intervenir en un proceso que estaba pasando el Catalunya".

Veto andorrano

Para entonces el abogado de Jordi Pujol Ferrusola, quien se enfrenta a la mayor petición de pena (29 años de prisión), ya había asegurado que “las 21 comisiones rogatorias que bajan a España desde Andorra se dice que no sean utilizadas por delito fiscal ni para el de blanqueo cuando su precedente sea el primero”. Así, en su opinión, el escrito fiscal se ha desbordado, y, aunque no todos los delitos deban quedar fuera, sí afectaría de pleno a los delitos fiscales de los años 2003 y 2004, que han prescrito, pero que el abogado del Estado utiliza para construir el blanqueo de capitales del que acusa. Sostiene que para poder utilizar esos delitos

El ministerio público acusa al expresidente catalán y a sus hijos de los delitos de asociación ilícita y blanqueo, aunque al primogénito le suma, además, falsedad, cinco delitos fiscales y frustración de la ejecución, con lo que el veto andorrano sería suficiente para prácticamente exculpara al padre y a cinco de sus hermanos. La defensa sostiene que se ha producido "una infracción del principio acusatorio y del derecho a un proceso con todas las garantías por "la inconcreción del escrito de acusación del fiscal".

Por si ello no fuera suficiente, Martell también esgrimió "la nulidad de la entrada y registro en el despacho de Joan Anton Sànchez Carreté", el asesor fiscal de la familia Pujol, que está citado como testigo. El abogado también ha aportado documentación sobre que la familia del expresident no tiene más cuentas en el extranjero.

Como lleva defendiendo durante toda la instrucción, el letrado que defiende a la mayoría de los Pujol ha planteado la incompetencia de la Audiencia Nacional para celebrar el juicio, pues considera que debía haber correspondido a la Audiencia de Barcelona. Argumenta que el abogado "sostiene que si existiera el delito, él lo niega como defensor, se hubiera cometido en España y no en el extranjero (Andorra), aunque allá estén las cuentas que ocultaban la fortuna de Pujol. No hay delito que se haya cometido en integridad en extranjero, a dicho. El fraude fiscal es a la Hacienda española".

Para la defensa, el escrito de acusación es "inconcreto y generalizado", porque describe que los investigados se repartieron "beneficios de concursos públicos", sin precisar en su extenso documento a que concursos se refiere. Esa "inconcreción", según Martell, limita el derecho de defensa.

En cuanto a los testigos que se le han denegado en relación con las cloacas del Estado, el abogado ha anunciado que sus compañeros lo desarrollarán. Por su parte, el abogado Oriol Rusca, defensor de Mercè Gironès, la exmujer del primogénito, ha pedido que declare un nuevo testigo: su hijo Jordi Pujol Gironés.