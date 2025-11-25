Directo | El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado: última hora y reacciones

El Gobierno ha avanzado que propondrá la designación de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado después de la condena y la dimisión de Álvaro García Ortiz. El fiscal saliente, condenado por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, deberá cumplir dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros. El dictamen del Tribunal Supremo también ordena a García Ortiz indemnizar con 10.000 euros por daños morales a González Amador.

Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:

Cristina Gallardo La asociación de jueces Francisco de Vitoria espera que el nombramiento permita "recuperar el normal funcionamiento de las instituciones" Desde la Asociación de jueces Francisco de Vitoria, su presidenta Marien Ortega destaca que la designación de Teresa Peramato "abre un nuevo periodo tras el daño institucional que ha sufrido el Ministerio Público durante estos meses. Cuando se oficialice el nombramiento, tras la audiencia del Consejo General del Poder Judicial y la comparecencia de Peramato ante la Comisión correspondiente del Congreso, esperamos que se recupere el normal funcionamiento de las instituciones".

Irene Montero desea suerte a Peramato y espera que su nombramiento como FGE no sea un "acantilado de cristal" La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha deseado "suerte" a Teresa Peramato, a la que "respeta mucho", y espera que su nombramiento propuesto el Gobierno como nueva fiscal general del Estado no sea un "acantilado de cristal", es decir, que la coloquen por ser feminista en un puesto de mando es un momento de gran dificultad para que fracase.

Cristina Gallardo Una profesional que ya estaba en el más alto escalafón de la carrera El Gobierno elige para dirigir a los fiscales a una profesional que ya está en el más alto escalafón de la carrera como jefa de la sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, puesto al que ascendió en enero de este año con el voto en contra del sector mayoritario en el Consejo Fiscal. Sus tres predecesores no tenían esta consideración de fiscal de Sala, si bien desde dentro de la carrera se señala que se espera de ella un proyecto de corte continuista con respecto al mandato de García Ortiz.

Cristina Gallardo "Sabe mandar pero con mano izquierda" Se la describe como una mujer de carácter firme y defensora de los valores del feminismo. "Sabe mandar pero con mano izquierda", señalan en su entorno, desde donde destacan su compromiso ético con las mujeres --también como impulsora de una penalización específica para los agresores machistas contra sus hijos-- y su sensibilidad con las capas más vulnerables de la sociedad. Otras fuentes consultadas por El Periódico de Catalunya destacan su oratoria y su excelencia jurídica. "Es imbatible", afirman.

Cristina Gallardo Una de las mayores expertas en nuestro país en la lucha contra violencia machista Peramato, con 35 años de antigüedad como fiscal, es una de las mayores expertas en nuestro país en la lucha contra violencia machista, que lideró como fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer entre mayo de 2021 y enero de 2025. En el ejercicio de esta responsabilidad realizó una férrea defensa pública de las bondades de la denominada ley del 'solo sí es sí' pese a la polémica por las rebajas de condena de agresores sexuales que obligó a modificar posteriormente la norma.

Cristina Gallardo Por cuarta vez, una mujer será fiscal general del Estado en España Por cuarta vez, una mujer será fiscal general del Estado en España, y también por cuarta vez el Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido para el cargo dentro de la Unión Progresista de Fiscales, de la que Teresa Peramato fue presidenta. De esta asociación de corte progresista, minoritaria en la carrera, ya salieron María José Segarra, Dolores Delgado y finalmente Álvaro García Ortiz.

Cristina Gallardo La Unión Progresista de Fiscales aplaude la elección de Peramato como fiscal general: "Encarna las mejores virtudes de la carrera" Desde la Unión Progresista de Fiscales, que Peramato presidió, se ha emitido un comunicado que señala que su designación "representa la elección de una fiscal de acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales". Sus compañeros también destacan que son momentos, tras lo ocurrido con García Ortiz, en los que la carrera "exige autoestima profesional" y que Peramato "encarna las mejores virtudes" para ello.

Cristina Gallardo Peramato, una fiscal de prestigio que defendió el ‘solo si es sí’ e impulsó la lucha contra la violencia vicaria Por cuarta vez, una mujer será fiscal general del Estado en España, y también por cuarta vez el Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido para el cargo dentro de la Unión Progresista de Fiscales, de la que Teresa Peramato fue presidenta. De esta asociación de corte progresista, minoritaria en la carrera, ya salieron María José Segarra, Dolores Delgado y finalmente Álvaro García Ortiz, cuya renuncia se materializó este lunes a pesar de que aún no se conocen las razones de la sentencia que le han inhabilitado por dos años por un delito de revelación de datos reservados. Lee la noticia completa.

Cristina Gallardo / May Mariño El Gobierno propondrá a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado El Gobierno propondrá la designación de Teresa Peramato como nuevo fiscal general del Estado. Se trata de la cuarta persona que ocupa el cargo de fiscal general nombrada bajo mandato de Pedro Sánchez tras María José Segarra, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. En la designación del fiscal general participan los tres poderes del Estado según establece el artículo 124.4 de la Constitución Española: "El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial". Lee la noticia completa.