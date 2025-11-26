Ábalos asegura que "existió" la reunión entre Sánchez y Otegi, pese al desmentido de los protagonistas

"Esa entrevista existió". De esta manera confirma el que fuera secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos que hubo una reunión entre el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para ganarse su apoyo en la moción de censura en 2018 en la que desbancó a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa.

"Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió", asegura el todavía diputado del Grupo Mixto en un mensaje en la red social X a cuenta de la reunión de 2018 que la información publicada por 'El Español'.

Tras conocerse las informaciones de este diario digital, el líder de EH Bildu aseveró el pasado lunes que "es rotundamente falso que existiera esa reunión". En una entrevista en 'ETB2', el dirigente abertzale dijo que nunca ha hablado con Sánchez en persona y que el no tuvo "ninguna participación directa en la negociación de la moción de censura". "Si alguien demuestra que esa reunión se produjo me comprometo ante el pueblo vasco a presentar mi dimisión. Espero que desde la otra parte también haya consecuencias políticas y judiciales para quienes están mintiendo", sentenció.

Por su parte, desde Luanda (Angola), Sánchez negó que se reuniera con Otegi antes de la moción de censura: "Eso es mentira", dijo de manera tajante el pasado lunes.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se ha mostrado “extrañada” sobre el movimiento de su excompañero en el Consejo de Ministros y lamentado que se le pueda dar más credibilidad a quienes están imputados que al presidente del Gobierno. Tanto Sánchez como el propio Otegi han negado esta reunión, por lo que según Montero si se hubiese producido el jefe del Ejecutivo “lo hubiera reconocido”.

En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, por quienes se enteró del mensaje hecho público por el exministro a través de las redes sociales, Montero ha rechazado cualquier temor a filtraciones por parte de Ábalos o el resto de implicados en la presunta trama asegurando que “no tenemos nada que esconder de ningún tema ni ninguna materia”.

Sorpresa en Moncloa

Fuentes del Ejecutivo reiteran su “sorpresa” por el giro dado por Ábalos, a las puertas de una vistilla este jueves para valorar su entrada en prisión tras pedir Anticorrupción 24 años de cárcel por el pelotazo de las mascarillas. Si bien, señalan que “la gente cuando está en estos procesos judiciales puede cambiar”. “Tiene que estar preocupado sobre lo que ocurra mañana”, apuntan las mismas fuentes. Aunque no lo ven adoptando una estrategia judicial de defensa “intentando decir cosas que no sean o trasladando dudas sobre los demás”, añaden de forma lacónica que “nunca se termina de conocer a las personas”.

"No lo veo en esa tesitura, me volvería a decepcionar", asegura un ministro socialista respecto a si Ábalos tendría intención de abrir una suerte de guerra con el Gobierno ante la posibilidad de entrar en prisión. En el PSOE todavía confían en que Ábalos deje su acta en el Congreso, como ya le pidieron en febrero de 2024, cuando se conocieron las primeras informaciones que lo implicaban en un presunto pelotazo en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha aprovechado su intervención en la tribuna durante una interpelación al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para sacar este tema y pedirle aclaraciones. “¿Le temen a él?”, preguntó sobre las intenciones de Ábalos para pedir que se aclare en el Congreso si existió la mencionada reunión.