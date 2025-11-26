CASO LEIRE DÍEZ
El juez del caso Leire Díez cita a Antonio Hernando y a Santos Cerdán como testigos el 2 de febrero
El magistrado Arturo Zamarriego les llama por la reunión que mantuvieron con la "fontanera" de los socialistas
El juez del caso Leire Díez, Arturo Zamarriego, ha citado como testigos el 2 de febrero al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digitales, Antonio Hernando por sus reuniones en Ferraz con la exmilitante socialista, según consta en una providencia de 24 de noviembre, a la que ha tenido acceso esta redacción.
La decisión del instructor se produce después de que Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset aludiera en sus declaraciones como investigados a dos reuniones, de 40 minutos cada una, que se habrían desarrollado en la sede del PSOE en la madrileña Calle de Ferraz. Los encuentros habrían tenido lugar, siempre según la versión de los investigados, en abril de 2024, después de que Pedro Sánchez se tomara un periodo de reflexión tras abrierse una causa penal contra su esposa, Begoña Gómez.
Pérez Dolset relató al juez que a ellas asistieron "ocho o nueve personas" del partido, entre las que estaba el exdiputado, vocal en la Ejecutiva Federal del PSOE y actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digitales, Antonio Hernando, que entonces era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno. Leire Díez también ha confirmado que este cargo de Moncloa también estuvo al menos en uno de los encuentros.
También deberán comparecer en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero, que participaron en dos encuentros con la considerada por el fiscal Ignacio Stampa como "fontanera" del PSOE que fueron grabados.
Asimismo, el instructor reclama al Partido Socialista para que aclare si Leire Díez "es o ha sido afiliado al PSOE y, en tal caso fecha de alta y cese como afiliada"; y que explique "si desempeñó alguna actividad en el seno del partido, y en su caso, si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad".
Periodo de afiliación
Zamarriego también solicita al PSOE que le especifique el periodo de afiliación de Antonio Hernando y Santos Cerdán, y qué actividad han desempeñado en el seno del partido.
En la resolución, el magistrado encarga a la Comisaria General de Policía Científica que trate de mejorar el audio de la grabación aportada por el fiscal Stampa, que por su mala calidad no pudo ser escuchada por las partes en el juzgado. En el caso de que no sea posible técnicamente mejorar el sonido, Zamarriego les piden a los agentes que procedan a la transcripción del audio.
En cuanto a la grabación entregada por El Confidencial, el juez solicita a la Policía Científica que determine "si la grabación pudo ser efectuada por uno de los asistentes a la reunión o por un tercero extraño".
Suscríbete para seguir leyendo
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Oportunidad inmobiliaria en Santiago: apartamento con plaza de garaje en el Campus Norte por 145.000€
- Buscan figurantes en Galicia para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Martiño Ramos tenía contacto con menores en La Habana: «No solo mujeres, también hombres que no tenían ni 18 años»
- Premio Gallegos del Año | Mabel Loza: «La biotecnología gallega está madura, pero hacen falta empresas tractoras e inversión»
- De Castro de Baroña a la Batalla de Rande: el vídeo que reconstruye los hitos más destacados de la historia de Galicia