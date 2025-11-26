Directo | Feijóo ve a Sánchez "cada vez más peligroso" y el presidente se muestra "convencido" de que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio"

No ha habido sorpresas en la primera sesión de control al Gobierno tras conocerse la condena al aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pedro Sánchez, como ha hecho estos días, ha defendido su inocencia y ha vuelto a señalar a un recurso ante el Tribunal Constitucional e instituciones europeas: "El tiempo pondrá las cosas en su sitio". En frente, Alberto Núñez Feijóo le ha acusado de querer dar órdenes al Tribunal Supremo y explicar a García Ortiz cómo tiene que recurrir: "Cada vez más peligroso para la democracia española".

"Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted, porque a mí no me pasa. Entre la verdad y la mentira, este Gobierno va a estar siempre con la verdad", le ha espetado el presidente del Gobierno al líder del PP después de que este le haya cuestionado sobre si está dispuesto a pedir perdón por haber defendido durante los últimos meses al fiscal general del Estado, condenado por revelación de datos reservados en el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que entre los periodistas que exculparon a García Ortiz durante el juicio, negando que este les pasara documento alguno, y el jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que "dice que efectivamente mintió para difundir un bulo", su Gobierno estará "siempre con la verdad". Aun así, ha dicho que acatan el fallo, pese a no conocer la sentencia, y ha recordado una "obviedad": "España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas". Una clara alusión a que recurrirán el fallo.

Minutos más tarde, ha sido el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el que ha recalcado que "España es un estado de derecho, con un sistema de garantías" y que, por tanto, van a esperar. "Absoluto respeto al fallo que hemos conocido y también al Tribunal Supremo y con ese mismo respeto también manifiesto mi discrepancia con el fallo a la espera de leer la sentencia", ha recalcado.

La vistilla de Ábalos

"Ustedes no conocen la sentencia y están en contra de ella. Pues cada vez es usted más peligroso para la democracia española", le ha replicado Feijóo antes de reprochar a Sánchez que llame "mentiroso" al Tribunal Supremo. Sin embargo, el líder del PP ha dejado ese asunto para arremeter contra el jefe del Ejecutivo por los presuntos casos de corrupción de su entorno. Así, ha recordado que mañana el Tribunal Supremo decidirá si envía a prisión preventiva al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

"Qué normalidad garantiza usted si solo está aquí de cuerpo presente porque su mente la tiene a las puertas del Tribunal Supremo a ver lo que ocurre mañana", le ha dicho Feijóo. Y, en la misma línea, ha sostenido que lo que "verdaderamente inquieta" al jefe del Ejecutivo es si "se vuelven a abrir las puertas de la prisión para que entre alguno de los suyos". "Usted es el único de la cuadrilla que está en libertad, siempre podrá decir que no les conocía de nada", le ha recomendado.

También ha sacado a colación el caso de Paco Salazar, exsecretario de Acción Electoral del PSOE que dimitió en julio tras los testimonios de varias mujeres del partido en los que denunciaban "acoso sexual". Feijóo ha acusado a Sánchez de haber contratado a Salazar en Moncloa: "Es que no sabe gobernar sin estar asistido por un presunto delincuente de confianza".

Una serie

A modo de colofón, e intentando hacer una broma con la serie 'Anatomía de un instante' sobre el golpe de Estado del 23-F que se estrenó la pasada semana, el líder del PP ha avisado a Sánchez de que también harán una serie sobre su mandato. ¿Cuál? No se ha escuchado. A Feijóo se le ha acabado el tiempo y se ha apagado el micro. "Anatomía de un farsante", era el título que ha habido que leer en los labios del líder popular. "Entre sus virtudes, señor Feijóo, no está la de ser un buen parlamentario", le ha respondido Sánchez con sorna.