En directo | El juez del Supremo decreta el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente ha acordado enviar al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza de cara al juicio que se celebrará en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio tendrá que entrar en la cárcel.

El juez ha accedido a las peticiones del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de las acusaciones populares que lidera el PP, que habían reclamado el ingreso en prisión de ambos al considerar que ahora que se enfrentan a hasta 30 años de cárcel el riesgo de fuga se ha disparado.

Y Albacete declara a Pedro Sánchez 'persona non grata' El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha declarado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'persona non grata' en la ciudad y ha pedido su dimisión como jefe del Ejecutivo. La moción, presentada por el diputado no adscrito José Ramón Conesa, suspendido de militancia de Vox tras haberse abstenido para facilitar la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento para 2024, ha contado con los votos favorables del PP, que gobierna en la ciudad, y de Vox, mientras que el PSOE y Unidas Podemos la han rechazado, según informa EFE Conesa ha justificado la declaración de 'persona non grata' de Sánchez por haber pactado "con los asesinos" y "herederos de ETA", así como por su "inutilidad manifiesta y corrupción crónica", en una intervención en la que ha afeado la gestión del Gobierno en la pandemia o la dana.

Sombrío futuro judicial para Ábalos El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dibuja en el auto que ha dictado ordenando el ingreso en prisión incondicional --sin fianza-- del exministro José Luis Ábalos un futuro sombrío para quien fuera también secretario de Organización del partido dado que se espera una pronta celebración del juicio al que se enfrenta a altas peticiones de cárcel por su implicación en el pelotazo millonario a través de las adjudicaciones de compra de mascarillas para Transportes en plena pandemia de covid. Argumenta que, de ser condenado, la pena no será inferior a diez años y además adquirirá firmeza de forma inmediata. Más información, aquí

Ángeles Vázquez Camino de la prisión de Soto del Real Tanto José Luis Ábalos como Koldo García han salido ya del Tribunal Supremo en dirección al centro penitenciario en Soto del Real (Madrid), en la que también estuvo preso el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que quedó en libertad el pasado día 19.

Armengol inicia el trámite para suspender a Ábalos como diputado Tras conocerse públicamente la decision del juez Leopoldo Puente sobre el todavía diputado por Valencia adscrito al Grupo Mixto José Luis Ábalos, la Presidencia del Congreso envió un oficio al Tribunal Supremo con el fin de que certifique la decisión de ingreso en prisión provisional del diputado José Luis Ábalos y el auto de procesamiento o equivalente con el fin de iniciar el trámite para el acuerdo de Mesa de suspensión según el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso

Miguel Ángel Rodríguez La entrada de Ábalos en prisión merma la mayoría parlamentaria del Gobierno y da más poder a Junts Con la decisión del Tribunal Supremo de enviar a prisión preventiva a José Luis Ábalos se deja al Ejecutivo de coalición con un voto menos en el Congreso, mermando aún más la ya precaria mayoría parlamentaria que le sustenta y en la que, difícilmente, se puede incluir ya a Junts. Son los posconvergentes los que, justamente, ganan más poder con la suspensión de Ábalos, ya que su mera abstención provocaría que cualquier medida decaiga ante el bloque de PP, Vox y UPN. Más información, aquí

May Mariño Silencio en el PSOE, comparecencia de Feijóo Mientras en el PSOE optan por guardar silencio ante este "día triste", en el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha convocado a los periodistas a las 17 horas para hacer una declaración pública en la sede nacional del Partido Popular. En ella valorará la "decisión judicial de enviar a prisión al segundo secretario de Organización de Pedro Sánchez en apenas seis meses", según apostillan fuentes de Génova.

Cristina Gallardo En su resolución, el magistrado señala que su decisión se ponga en conocimiento de la presidenta del Congreso de los Diputados, del que el investigado es miembro, puesto que "afecta a la situación personal del aforado", para que se adopten las medidas previstas en el Reglamento del Congreso.

Puente ha atendido a las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que coordina el PP, en un auto en el que alude al riesgo "extremo" de fuga de ambos y a los "más que bastantes" indicios de la presunta comisión de varios delitos.

Fuentes consultadas por Europa Press afirman que Ábalos está "destrozado". Durante las horas que ha estado aguardando la decisión del Supremo, el ex dirigente socialista ha estado fumando en los patios del antiguo palacio, visiblemente nervioso. Su abogado, Carlos Bautista, ha hecho hincapié en que no hay riesgo de fuga, alegando entre otras cuestiones su estatus de diputado del Congreso. Sobre esto, también ha aducido que encarcelarle antes del juicio, sin que medie condena, supondría una vulneración de su derecho a la representación política.