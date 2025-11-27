Adrián Barbón: "La vivienda es un asunto muy complejo, necesitamos llegar a grandes acuerdos"

"La vivienda es un asunto muy complejo, necesitamos llegar a acuerdos. Si se reduce a un debate del PSOE y el PP, y ninguno de los dos damos la solución, ganarán siempre los que crecen a lomos de la antipolítica".

Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias (PSOE), reflexionó esta mañana sobre los problemas de vivienda en el Foro España 360, del grupo Prensa Ibérica.

Barbón, a preguntas de Ferran Boiza, director adjunto de El Periódico, explicó cómo su Gobierno hace frente a las diferentes dificultades relacionadas con esta casuística, que es ya una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Según el jefe del Ejecutivo autonómico, uno de los problemas principales de la vivienda es su "nivel especulativo", entre muchos otros.

"La vivienda no admite una solución simple y hoy tenemos muchos simplificadores. Es un problema poliédrico y debe enfocarse con perspectiva. Tenemos un déficit de vivienda, con 21.000 vacías en Asturias", indicó.

Barbón detalló que su Ejecutivo sacará en lo que queda de legislatura 1.500 viviendas públicas, especialmente dirigidas al alquiler para jóvenes. También se detuvo a explicar el programa "alquilámoste", una iniciativa del Principado que busca poner en el mercado del alquiler aquellas viviendas privadas que están vacías. "Buscamos dar seguridad jurídica a la gente que está dispuesta a alquilar. Mediante este programa, nos ceden la vivienda y nosotros, como Gobierno, seríamos responsables de que cobren el alquiler en todo momento", expuso. Este proyecto, ya en marcha, se desplegará en los próximos meses.

El Presidente aseguró que el Principado es "la comunidad que más vivienda pública construirá en proporción a sus habitantes".

También habló sobre los problemas vinculados a la vivienda turística, siendo Asturias uno de los destinos clave a nivel nacional. "Asturias siempre va por delante. Tenemos la costa mejor conservada de España y de Europa y vamos por delante en el control de las viviendas turísticas, con medidas duras. Hemos expulsado vivienda turística de ese régimen de alquiler", afirmó. "Le hemos querido dar poder a las comunidades de vecinos, porque recibo quejas de gente que está harta de la situación", añadió Barbón.

Explicó además que la región pondrá en marcha una tasa turística municipal y voluntaria, diferente a una autonómica, algo que Barbón rechaza. Según dijo, esa tasa "puede repercutir en las arcas municipales". También advirtió que la "turismofobia es uno de los grandes problemas que se están generando en algunas comunidades".

"Administrador del paraíso natural en la tierra"

Según el Presidente, uno de los principales factores que tensionan el mercado de la vivienda es “su nivel especulativo”. Por ello, el Ejecutivo asturiano ha modificado el impuesto de transmisiones patrimoniales para los grandes tenedores, aquellos con más de diez viviendas.

"Asturias se está convirtiendo en una tierra atractiva para grandes inversores, sobre todo extranjeros, que compran edificios enteros. En la Cuenca Minera hay viviendas que se venden a precios tirados, por lo que gente de otras comunidades está comprando en Asturias", destacó.

Barbón también puso en valor las fortalezas de la región. "Soy el administrador del paraíso en la tierra", afirmó cuando le preguntaron qué se siente al dirigir un territorio considerado un “paraíso natural”.

En el terreno político, el Presidente subrayó que "tener ideología no es malo, lo malo es no llegar a consensos", y elogió a Prensa Ibérica. "La ola antidemocrática está creciendo y Prensa Ibérica es uno de los mayores defensores de la democracia que hay en España, siendo un dique de resistencia frente a esa ola", concluyó.