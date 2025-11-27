Las primeras palabras de Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat

Juanfran Pérez Llorca ha sido investido 'president' de la Generalitat con el apoyo de VOX tras las intervenciones en la sesión de investidura. De este modo, Carlos Mazón deja oficialmente su puesto en manos de uno de sus hombres de confianza.

El ya nuevo jefe del Consell se ha mostrado "muy tranquilo" en sus primeras palabras tras el anuncio. Ha asegurado que "hay mucho trabajo por delante" y que tienen que "continuar con la reconstrucción y atender muchas necesidades de los valencianos".

También ha dejado algún mensaje en referencia a la tensión que ha rodeado la política en los últimos tiempos asegurando que "la crispación ha alejado mucho a los políticos de la sociedad. Hay que trabajar desde la sensatez, sobran los insultos".

Sus primeras palabras como president de la Generalitat

En declaraciones a los medios de comunicación, Pérez Llorca ha manifestado: "Ya me han visto que durante el día de hoy he estado muy tranquilo, muy calmado. Yo creo que tengo un deber de responsabilidad muy importante y que por lo tanto uno piensa mejor si está calmado, tranquilo. Tenemos mucha tarea por delante. Tenemos que continuar con la reconstrucción. Lo he dicho hoy también tenemos que atender muchísimas necesidades que tienen los valencianos y las valencianas de otras partes de la Comunidad Valenciana. Y eso vamos a hacer. La crispación ha alejado mucho a los políticos de la sociedad. Hay que trabajar desde la sensatez, sobran los insultos. Vamos a intentar demostrarle a la sociedad que sí, que estamos a la altura. Y yo creo que la mejor forma de demostrarlo, como he dicho hoy, es el diálogo, el consenso y el acuerdo. Es cierto que ahora el tema está muy crispado. Esto va a necesitar un tiempo, pero yo lo voy a invertir todo con mucha ilusión".

Sobre cuál será su primera tarea: "Bueno, de momento hay que ubicarse y demás, hay que presentar la renuncia como alcalde de la localidad, que no es baladí. Para mí son 22 años de trabajo municipal como regidor y como alcalde. Voy a despedirme de todos los funcionarios de la corporación y a partir de ese día me sigue ser investido presidente y trabajar desde la transparencia, desde la humildad y desde la cercanía que nos caracteriza y es lo que vamos a intentar".