Partido Popular
Feijóo avisa a Sánchez de que las bandas caen cuando los "mafiosos" se delatan entre ellos
El líder popular ha llamado a manifestarse este domingo en Madrid "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez"
EFE
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "en las películas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos, que es lo está ocurriendo".
Feijóo lo ha dicho en Burgos, en un acto de partido, un foro con alcaldes de ciudades gobernadas por el PP, donde ha hecho esa referencia tras las entrevistas concedidas por José Luis Ábalos y Koldo García esta semana, en la que han entrado en prisión provisional.
Además, Feijóo ha llamado a manifestarse este domingo en Madrid "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez", y se ha referido a Vox para advertir a la formación de Santiago Abascal de que el PP es un partido de gobierno y de propuestas, mientras para otros es "mucho más cómodo quedarse a hacer aspavientos".
- El tren turístico más sorprendente de España está en Galicia y ofrece unas vistas de ensueño
- Un galardón para cinco personalidades que proyectan al mundo lo mejor de Galicia
- Extrabajadores de Tórculo lanzan un proyecto: «Moitos clientes eran familia»
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- Los mejores bocadillos de Vigo aterrizan en Santiago: gran fiesta de inauguración con DJs, bocatas y cervezas gratis
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Galicia: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Unanimidad en las cinco candidatas a rectora: el acuerdo sobre Medicina debe revisarse
- Así fue la gala de los Premios Gallegos del Año