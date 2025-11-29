Podemos advierte de que la legisaltura atraviesa "un momento crítico" y acusa a Sánchez de no aclarar el cese de Ábalos en 2021

Podemos eleva aún más la presión sobre el Gobierno, advirtiéndole de que la legislatura atraviesa “un momento crítico” tras la entrada en prisión preventiva del exministro socialista José Luis Ábalos. Ha sido la propia secretaria general del partido, Ione Belarra, quien ha lanzado este aviso, al tiempo en que ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no haya dado “todas las explicaciones necesarias” sobre por qué cesó al dirigente socialista en 2021.

Los morados llevan tiempo reclamando al presidente de Gobierno comparecer para dar más detalles sobre hasta qué punto conocía las actividades irregulares y éticamente cuestionables de uno de los pesos pesados de su Gobierno y de su partido. En verano de 2021, Sánchez cesó a Ábalos tanto como ministro de Transportes como de secretario de Organización del PSOE. En su última intervención en el Senado, aseguró que el cese en el ministerio se debía a una renovación tras la pandemia, pero no dio las razones que le llevaron a apartarlo también de todos los cargos del partido, ni por qué en 2023 volvió a incluirlo en las listas electorales al Congreso.

“No se puede pasar de puntillas por el hecho de que estas personas hicieron lo que hicieron porque eran los principales altos cargos del PSOE”, aseguró Belarra, en una manifestación propalestina en Cáceres. En este punto, la diputada señaló que la presunta trama corrupta solo fue posible por las responsabilidades que ostentaban los ahora imputados: "A Santos Cerdán y Ábalos no les cogían el teléfono porque eran militantes del PSOE, sino porque eran los secretarios de organización”. En este sentido, Belarra defendió que “el PSOE es responsable también de esta situación y tiene que rendir cuentas”.

La dirigente de Podemos advirtió que "nosotros vamos a denunciar con la misma contundencia la corrupción del PSOE y la corrupción del PP”, y criticó que el PSOE no se haya comprometido a “devolver hasta el último euro robado”.

Belarra aseguró sin embargo que “lo que puede terminar con el Gobierno de Pedro Sánchez no es ni la derecha ni Junts, sino la crisis de vivienda, que asfixia a millones de personas”, al tiempo en que afirmó que "lo que necesitamos es un gobierno valiente, un gobierno fuerte, un gobierno que tenga hoja de ruta”. "El problema es que no la tenemos”, apostilló.