Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia: "No es verdad que la sociedad sea mayoritariamente de derechas o de extrema derecha"

¿Le preocupa la estabilidad del Gobierno ante casos de corrupción como el del exministro José Luis Ábalos?

Estamos en un momento de mucho ruido, viendo cosas que no son buenas noticias. La corrupcion y la confrontación parlamentaria con esta manera de hacer oposición que no aporta nada. Me preocupa, pero estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, que es mejorar la vida de la gente con medidas como el real decreto de estándares mínimos para el sistema de acogida. El parlamento es reflejo de la diversidad del país, tenemos que dialogar con fuerzas políticas que son diferentes y que tienen que entenderse. Esto ha sido posible hasta ahora. Hemos sacado adelante muchas medidas y vamos a seguir sacando más.

Primer plano de Sira Rego (IU), al frente del primer ministerio dedicado exclusivamente a la Juventud y la Infancia / Eduardo Ripoll

Las encuestas del CIS apuntan a una derechización de los jóvenes con casi un 30% que votaría por partidos como Vox ¿Qué reflexión hace?

Creo que el auge de la extrema derecha es algo que nos interpela a toda la sociedad, pero no estoy de acuerdo cuando se hace desde una perspectiva criminalizadora. Hay que entender las razones en primer lugar para poder poner soluciones y descartar cualquier posición ultra. Hay que decir que no hay una sola juventud. Puede ser cierto que haya un grupo de jóvenes que manifiesten que van a votar a la extrema derecha y esto es un problema, pero creo que también se está poniendo el foco interesadamente en este pequeño porcentaje y yo quiero llamar la atención sobre el porcentaje mucho mayor de jóvenes que se están movilizando y tiene posiciones radicalmente diferentes, que se está movilizando por la universidad pública, para exigir el fin del genocidio en Gaza, liderando las movilizaciones por la vivienda digna y poniendo el foco en la importancia de la salud mental. Una de las ventajas de la extrema derecha es que pueda convencer a todos de que su relato es mayoritario. Y no lo es. No es verdad que la sociedad sea mayoritariamente de derechas o de extrema derecha.

Están impulsando una ley de entornos digitales seguros para regular el uso de las pantallas ante problemas graves como el ciberacoso o el 'bullying' ¿En un contexto así es coherente adelantar la edad de voto de los jóvenes a los 16 años como también plantean?

Esta ola de posiciones ultras tiene que ver precisamente con el papel de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad. El algoritmo que regula el entorno digital no es neutral, es un algoritmo que opera bajo el criterio de personas que son de extrema derecha. Por eso los poderes públicos debemos garantizar la democracia en el entorno digital y proteger a niños y niñas. Regular no significa hacerlo desde una posición prohibicionista. La ley prevé medidas como el control parental en todos los dispositivos destinados a menores y la verificación de la edad que haría que ningún menor de 18 años pudiera acceder a contenido violento, pornográfico o problemático en términos generales. Hablamos también de protocolos en la sanidad para que haya una estrategia de prevención, atención primaria, para abusos en entornos digitales. Hablamos de la adaptación curricular también en la escuela pública y de la reforma del Código Penal. Y esto es compatible con el adelanto de la edad. Frente al modelo de la derecha y extrema derecha de recortar derechos, yo creo que hay que ampliarlos, como el sufragio porque uno de los elementos que hace que precisamente haya desafección política de los jóvenes es la percepción de que las instituciones están fuera de su alcance, que sus voces no se ven reflejadas en las decisiones políticas.

¿Que reacción le produce la palabra 'mena'?

Es un acrónimo que yo, personalmente, detesto porque la extrema derecha se ha encargado de criminalizarlo y es estigmatizante. Los menores inmigrantes no acompañados son niños y niñas y adolescentes. Y yo invito siempre a hacer un ejercicio de empatía, a imaginarse a su hijo o hija de 16 años, de 14 o nueve años que se quedan sin su familia o están solos en el proyecto migratorio.

El problema es también qué pasa cuándo se hacen mayores y se ven abocados a dormir en la calle por falta de recursos.

En algunas comunidades autónomas está trabajando bien los programas de transición y acompañamiento a la vida adulta. Y quiero decir que hay recursos económicos. Las comunidades autónomas han sido fuertemente financiadas en los últimos años. Es una cuestión de decisión política y de adónde van dirigidos estos recursos. Si van a regalos fiscales para los ultra ricos, como pasa, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en la Comunidad de Madrid, o si esos recursos van para reforzar lo público. La extrema derecha se empeña en decir que los niños migrantes acaban siendo delincuentes pero los datos reales son que un enorme porcentaje, el 70%, están estudiando o estudiando y trabajando. El eco no es el impacto.

Como descendiente de palestinos (su familia paterna es de Cisjordania) ¿Cómo está viviendo la dramática situación en su país?

A mí el gobierno genocida de Israel me prohíbe volver a mi casa y reunirme con mi familia. La situación en Gaza es absolutamente atroz a todos los niveles. No se puede hablar todavía de acuerdo de paz, se puede hablar de alto al fuego, pero estamos viendo que es relativo porque Israel sigue asesinando. Ojalá haya posibilidad de que haya un acuerdo de paz en el que tendrá que estar sentado el pueblo palestino sí o sí en esa mesa.