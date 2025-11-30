Salomé Pradas, en 'Salvados': "Solo busco contribuir a que se sepa toda la verdad"

Gonzo entrevista a la exconsejera valenciana de Interior y Justicia Salomé Pradas en un doble programa de 'Salvados', este domingo a las 21:35 horas en laSexta. Un año después de la dana que arrasó Valencia, la entonces responsable de Emergencias rompe su silencio por primera vez para contar cómo vivió —y gestionó— una de las peores catástrofes recientes.

Apenas de tres horas antes de la emisión del programa de Atresmedia y ante una gran expectación mediática por ver si la exconsellera aporta datos nuevos sobre la gestión o desmiente algunas cuestiones, ha querido dejar un mensaje a través de sus redes sociales.

Desde poco después de las 18.00 horas se puede leer en su perfil de Facebook que ha hablado “desde el profundo dolor y respeto hacia las víctimas, su familias y los afectados de las riadas de la dana, y desde mi enorme agradecimiento hacia quienes trabajaron y siguen trabajando por ayudarles y por la reconstrucción”.

“He decidido dar una entrevista a ‘Salvados’ y Gonzo para contar lo que viví el fatídico 29-O y las semanas siguientes”, añade. Además, prosigue: “Como siempre digo y mantengo, solo busco contribuir a que se sepa toda la verdad, como ya hice cuando declaré durante casi 4 horas en sede judicial”.

"Hace falta altura de miras"

“Mi querida tierra sigue encarando una reconstrucción para la que hace falta altura de miras y que todos estén más unidos que nunca, y centrando esfuerzos por trabajar en ayudar en lo realmente importante”, afirma.

Asimismo, reconoce que está “con más fuerza anímica y mental que la que tenía hace unos meses, espero contribuir a dar luz a muchos momentos aún oscuros, también para mí”.

Desde ‘Salvados’ recuerdan que Salomé Pradas fue una “figura clave en la coordinación política de la emergencia”, una jornada “que aún hoy sigue rodeada de incógnitas, principalmente sobre dos aspectos: ¿Qué ocurrió en el Cecopi que gestionó la emergencia?¿Qué hizo el entonces president Carlos Mazón esa tarde?” .

Aseguran que la entrevista “se mueve entre la emoción, la solemnidad, la rabia contenida y el pesar por lo sucedido”; y avanzan: “Pradas responde a todas las preguntas, reivindica su actuación durante toda la jornada, pide disculpas a las víctimas y no duda en calificar la actuación de Carlos Mazón esa tarde y durante todo el año después del desastre”.

Conscientes de la trascendencia que tendrán las palabras de la exconsellera, Jordi Évole -primer presentador y ‘alma matter’ del formato a través de su productora-, ha reconocido en una publicación (en X), que este es uno de los “domingos muy especiales”, y ha recordado que el programa llevan casi 18 años en antena y mantiene el apoyo de los espectadores.

“Hoy, por encima de todo, dedicamos este ‘Salvados’ a las víctimas de una tragedia de dimensiones sobre naturales, con una gestión infrahumana”. El programa empieza a las 21.35 horas y será una emisión doble este domingo.