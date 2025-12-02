Ábalos pone en duda que Armengol haya "salvaguardado" sus derechos como diputado

La situación de José Luis Ábalos es del todo anómala: es el primer diputado de la democracia que entra en la cárcel estando en activo. Y eso tiene ciertas implicaciones, una de las más importantes es la incertidumbre que produce toda la situación. En este contexto, el exministro y exsecretario de Organización del PSOE ha puesto en duda este martes que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, haya "salvaguardado" sus derechos como diputado.

A través de un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter, Ábalos ha denunciado que ni la presidenta del Congreso ni la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría de PSOE y Sumar, han dado respuesta a sus preguntas sobre la actitud del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente a la hora de informar al Congreso sobre las causas judiciales que le afectan. "¿Qué medidas de la señora presidenta son esas que han salvaguardado mis derechos y prerrogativas como diputado durante todo mi proceso judicial?", se cuestiona en este escrito.

Ábalos explica que el 20 de noviembre solicitó a Armengol y a la Mesa que explicaran cómo interpretaban el artículo 14.1 del reglamento de la Cámara relativo a las comunicaciones que la autoridad judicial debe realizar sobre los autos y sentencias que afecten a algún diputado. El exministro continúa diciendo que solo recibió un escrito el 25 de noviembre en el que se citaba el artículo 12, donde se indica que la presidenta, una vez conocida la detención de un parlamentario que "pudiere obstaculizar el ejercicio de su mandato adoptará cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar" sus derechos y prerrogativas.

Así, critica que el Congreso se adelantara a un escenario, el de su encarcelamiento, que se produjo dos días después. "Y me pregunto estupefacto, ¿acaso la Mesa del Congreso ya sabía el día 25 que el 27 de noviembre iba a ser detenido y enviado a prisión?", añade. Por último, insiste a Armengol en recibir respuesta a sus preguntas: "No quisiera ser malpensado que el silencio sobre mi escrito responde a la inacción por una decisión dilatoria para no tener que responderme ni confrontar con el Tribunal Supremo".

Próxima decisión

En el escrito que adjunta, Ábalos recuerda que, pese a sus "circunstancias", sigue manteniendo "todas" sus prerrogativas como diputado hasta que la Mesa resuelva al respecto. Tras su entrada en prisión el pasado jueves, el Tribunal Supremo informó al Congreso de que el auto de procesamiento no es firme aún, dado que está recurrido, y que se reunirán para deliberar este jueves. Hasta que no sea así, la Mesa no puede suspender a Ábalos de sus funciones, lo que supondrá que no pueda votar ni cobrar su sueldo, pero sí mantener su escaño.