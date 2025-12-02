Caso Begoña Gómez
El juez Peinado pregunta a las partes del caso Begoña Gómez si archiva la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid
El magistrado traslada el planteamiento de la fiscalía que compara la situación de Francisco Martín con la de la secretaria general de Moncloa, que quedó exonerada
La acusación que ejerce Hazte Oír ya se ha opuesto al sobreseimiento del político madrileño, al considerar que como "garante" debe responder por la asesora de Gómez
El juez Juan Carlos Peinado ha dado tres días a las partes personadas en la causa que se sigue contra Begoña Gómez, para que se pronuncien sobre la alegación del fiscal que insta el sobreseimiento de las actuaciones respecto del Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, dado que esa fue la medida que se adoptó respecto a la actual secretaria general de Moncloa, Judit González Pedraz, que le sustituyó en el cargo. El primero sigue imputado, pese a compartir responsabilidades con la segunda, que quedó exonerada tras declarar ante el magistrado, en relación con la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la esposa de Pedro Sánchez.
En su providencia, el juez explica que cuando resolvió el recurso en el que la defensa de Begoña Gómez se oponía al auto en el que daba impulso a la causa por el tribunal del jurado todavía no se había producido la comparecencia de la persona que sustituyó a Martín Aguirre en la Secretaría General de Moncloa, Judit González, por lo que no se pronunció al respecto.
Pero esa situación ha cambiado, como le ha hecho ver el ministerio público en un escrito en el que llamado la atención sobre "lo extraño de la situación, toda vez que en una situación idéntica" a la de González "se mantiene la condición de investigado de Francisco Martín Aguirre: mismo puesto, misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia, misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que impliquen conocimiento de nada". La fiscalía destaca que mientras uno estaba imputado, sobre la otra se había decretado el sobreseimiento libre.
No corrigió el desvío
Frente a la posición del ministerio público, las acusaciones consideran que la posición de Martín no es equivalente a la González, porque él sí dijo conocer las funciones que desarrollaba Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno. En su escrito Hazte Oír argumenta que "el investigado tenía una posición de conocimiento efectivo y directo sobre la estructura, las funciones y la operativa del personal eventual de la Secretaría General, así como sobre los mecanismos de control interno en la asignación de tareas y uso de recursos públicos".
Esa "posición comportaba, de forma inherente, el deber de garantizar que los medios personales y materiales de la Presidencia del Gobierno fueran empleados exclusivamente en el marco de las funciones institucionales que justificaban su financiación pública".
Pese a ello, "no adoptó ninguna medida para impedir o corregir la desviación de medios públicos hacia fines privados, permitiendo que durante años se consumara un uso espurio de fondos del Estado. Por ende, resulta procedente en este momento procesal mantener su condición de investigado", señala la acusación.
Suscríbete para seguir leyendo
- El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
- Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
- El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago
- Dos localidades gallegas se suman a la red de los Pueblos más Bonitos de España
- La compostelana que arrasa en las olimpiadas matemáticas: «Fago exercicios todos os días»
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- De boquete de 200 metros a destino turístico: Galicia entra en la nueva red de municipios del carbón
- El Concello urbanizará las zonas que dejó a medias A Lomba en Milladoiro