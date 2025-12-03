Ferraz convoca a las responsables autonómicas de igualdad para abordar la crisis por el caso Salazar

La falta de avances en la investigación interna contra Francisco Salazar, estrecho colaborador de Pedro Sánchez en el Gabinete de Presidencia del Gobierno, tras las noticias con testimonios de trabajadoras que se referían a presuntos casos de acoso sexual, ha agitado al PSOE. A ello se unen las denuncias de víctimas destapadas por ‘Eldiario.es’, donde se relatan comentarios obscenos a subordinadas, gestos o, incluso, peticiones sexuales. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tildó estos comentarios de “vomitivos” y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reclamaba ser "mucho más rigurosos" en la selección de cargos orgánicos tras calificarlos de "asquerosos y deleznables". En este contexto, la secretaría de Igualdad, que dirige Pilar Bernabé, ha convocado para esta noche una reunión con las responsables autonómicas de estas áreas, como adelantó 'El País' y ha confirmado este diario.

A la cita, que se realizará de forma telemática, están convocadas las secretarias de igualdad de las diferentes federaciones, así como las portavocías. Fuentes de Ferraz explican que se abordará el caso Salazar, pero también otras cuestiones relacionadas con igualdad, pues este tipo de reuniones “se hacen con cierta frecuencia”. Fuentes de diferentes federaciones trasladan que les ha llegado la convocatoria a primera hora de esta tarde.

En la dirección federal del PSOE justifican la demora en la resolución del expediente por posible acoso por lo complejo del procedimiento y lo novedoso de estos mecanismos puestos en marcha. Aunque Salazar se dio de baja de militancia la pasada semana, esta pérdida de la condición de afiliado, explican los socialistas, “no supone el fin del procedimiento. “La comisión tendrá que redactar su informe final, que remitirá a la Secretaría de Organización y a las partes”, añaden.

“Hasta ahora, el órgano competente ha trabajado en recabar toda la información posible para contrastar los hechos recogidos en las dos denuncias anónimas. Esta fase es esencial, ya que no se han recibido nuevos testimonios ni pruebas concluyentes”, concluyen. Salazar fue de los nombres que llegaron a sonar para sustituir a Santos Cerdán, pese a ser uno de los escasos supervivientes del equipo con el que Sánchez ganó en 2017 las primarias socialistas. Junto a Cerdán formó parte del primer equipo de Organización que, bajo el control de José Luis Ábalos, conformó Sánchez a su regreso a la Secretaría General del PSOE en 2017.

El Gobierno cesó a Francisco Salazar el pasado mes de julio, cuando trascendieron las noticias con las denuncias de acoso. Con todo, en Moncloa siguen sin recibir ninguna por sus canales internos para abrir su propio procedimiento. Las reuniones con trabajadores y, sobre todo, trabajadoras de su equipo, por parte de la Secretaria General de Presidencia, para intentar que se impulsasen denuncias por parte de las presuntas víctimas, no dieron resultados. Tampoco el curso a todo el personal de la casa para reforzar la concienciación contra posibles abusos e identificarlos o el correo interno enviado previamente informando de los protocolos.

Feijóo acusa al PSOE de “hipócrita”

Fuentes de Moncloa resaltan que la seguridad que aportan sus protocolos a las víctimas son “cien por cien seguros” y ponen en valor que prescindieron de los servicios de Salazar “en cuestión de horas”. Desde entonces, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no habría tenido ningún contacto con este colaborador. No así otros miembros del Ejecutivo, como la propia ministra portavoz, de quien trascendió una foto comiendo con Salazar hace apenas un mes.

El caso Salazar se suma a los audios entre José Luis Ábalos y Koldo García donde ambos se reparten mujeres en situación de prostitución como si fueran objetos, dejando en entredicho el perfil feminista del PSOE. Una situación que desde el PP no han dejado de aprovechar. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusaba este martes al PSOE de "hipócrita" con las mujeres por la gestión de este caso.