Llorca diseña un gobierno valenciano con tres vicepresidencias, da la portavocía a Barrachina y tres nuevos consellers

Tres vicepresidencias, con una nueva conselleria incluida, la de Presidencia; solo una baja, la de Ruth Merino, y hasta tres incorporaciones a lo que se suman una serie de reestructuraciones entre miembros ya presentes en el Concell. Es la nueva estructura del Gobierno valenciano que este miércoles ha anunciado Juanfran Pérez Llorca que entre las novedades tendrá a Miguel Barrachina como nuevo portavoz así como un comisionado para los asuntos de la dana.

Llorca ha desgranado en su primera comparecencia en el Palau de la Generalitat Valenciana como 'president' la nueva organización de su Ejecutivo autonómico. Y este tiene cambios respecto a la que tenía el anterior gobierno de Carlos Mazón. Así, a primera vista deja claro el cambio con una nueva vicepresidencia, para tener tres en total, que llega con la creación de una nueva Conselleria de Presidencia. Esta la encabezará José Díez, hasta ahora director general de Proyectos Estratégicos, recuperando un área que llevaba cerca de diez años desaparecida del organigrama de la Generalitat.

Díez, licenciado en Derecho y abogado de la Generalitat, fue director de gabinete de la Conselleria de Infraestructuras con Mario Flores en época de Francisco Camps (2007-2011). Se le considera una persona muy cercana al president. Entre sus responsabilidades estará además la gestión de la Política Lingüística, una de las novedades que surgen de esta nueva estructura. Tendrá tres secretarías autonómicas a su cargo: Henar Molinero como secretaria autonómica de Presidencia; Jacobo Navarro, de Análisis, Estudios y Políticas Públicas y Vicente Ordaz, de Comunicación.

Díez será vicepresidente segundo por debajo de Susana Camarero quien seguirá como vicepresidenta primera. No obstante, cambian sus competencias. En concreto, llevará Vivienda, Empleo y Juventud, tres elementos que Llorca situó como "clave" en su discurso de toma de posesión. También tendrá Igualdad. Pierde las responsabilidades de Servicios Sociales, que pasan a Elena Albalat, una de las incorporaciones al nuevo Ejecutivo autonómico.

No solo eso. Camarero también pierde la responsabilidad de ser la secretaria del Consell, que asume Díez, así como la portavoz, cargo que ostentará Miguel Barrachina, que continuará como conseller de Agricultura. También continuará con rango de vicepresidente, aunque con la coletilla de "tercero" (y no segundo como hasta ahora), y con las responsabilidades en Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio así como en la reconstrucción Vicent Martínez Mus. La novedad en este área está en la creación de un nuevo comisionado para creación de un comisionado de la dana que dirigirá Raúl Mérida.

A los citados se suman Juan Carlos Valderrama, Nuria Martínez Sanchis y Marciano Gómez que continúan con sus funciones dentro del Ejecutivo autonómico como consellers de Emergencia, Justicia y Sanidad respectivamente. No obstante, Martínez Sanchis pierde las competencias en Función Pública que regresan a Hacienda, una de las carteras que cambian de dueño. En esta ya no estará Ruth Merino, la única consellera con Mazón que sale del Ejecutivo autonómico, sino que estará José Antonio Rovira, hasta ahora conseller de Educación. Estas funciones las asumirá Mari Carmen Ortí Ferré, hasta ahora directora de la Universidad Popular de València.