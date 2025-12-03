El PP asegura que Junts "le ha dado con la puerta en las narices a Sánchez"

El Partido Popular (PP) no tardó en reaccionar a la respuesta dada por la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, a la oferta realizada este martes por Pedro Sánchez a los de Carles Puigdemont y traducida nada menos que en un decreto que aprobó el Consejo de Ministros ese mismo día, en su reunión semanal ordinaria. En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en la Cámara Baja, donde al ser la primera semana del mes no hay pleno, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, se congratuló de que los independentistas hayan "dado con la puerta en las narices al señor Pedro Sánchez".

Y con sarcasmo afirmó que al final la relación entre el presidente del Gobierno y el partido nacionalista iba a ser "anecdótica", en referencia velada a la manera en que el propio líder del PSOE calificó su vínculo con Koldo García, el estrecho colaborador de Santos Cerdán y José Luis Ábalos hoy en la cárcel de Soto del Real (Madrid) junto al ex ministro de Transportes.

Para Muñoz, "si es una vergüenza que el señor Sánchez esté dispuesto a conceder cualquier cosa con tal de seguir en el poder, es patético que además se haya arrastrado para nada, que es lo que ha pasado esta semana". La portavoz parlamentaria de los populares y diputada por la provincia de León aseveró que "ver a un presidente sumiso, diciendo un día que cumple los compromisos y al día siguiente que los incumple para intentar contentar al señor Puigdemont, traer aquí de prisa y corriendo al Parlamento cuestiones que cree que pueden contentar al señor Puigdemont y que además le den con la puerta en las narices, pues es entre vergonzoso y patético", reiteró. Todo ello, expresó Muñoz, porque "no tiene una mayoría para gobernar y necesita cualquier cosa para mantenerse en el poder".

La moción de censura y los votos

La crítica al presidente se centró también por parte del primer partido de la oposición en que el martes Sánchez concedió sendas entrevistas a dos medios de Catalunya -a la emisora de radio RAC1 y al circuito catalán de Radio Televisión Española (RTVE)- pero no, según Muñoz, para hablar de la principal crisis que afronta esta semana esa comunidad y por extensión el país entero, y que no es otra que la de la peste porcina. La portavoz del PP en el Congreso subrayó la preocupación del sector primario "no solamente en Cataluña, también en Aragón, en Castilla y León, en Extremadura, en Andalucía...y vemos un Gobierno para el que parece que esto no es una crisis, que no hizo absolutamente nada, el señor Illa, que está de viaje, no ha cancelado su viaje, no ha vuelto de Méjico", afirmó en referencia al presidente de la Generalitat.

Pese a todas las críticas desplegadas, y al señalamiento por parte del PP de que Junts no quiere colaborar con el Gobierno, la portavoz Muñoz evitó comprometerse más allá de lo que ya ha expresado en varias ocasiones su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, acerca de la posibilidad de presentar una moción de censura que solo podría salir adelante con el respaldo de los siete diputados de Junts.

"Nosotros no estamos llamando a la puerta de nadie, es el propio Junts el que dice que la legislatura está muerta, es el propio Junts el que ve que no se están tomando medidas en una crisis sanitaria de la magnitud que tiene ahora mismo Cataluña, es Junts el que tiene que decidir si quiere seguir sosteniendo a un gobierno no solo corrupto e incumplidor, sino que además mira hacia otro lado cuando hay crisis sanitarias graves en su comunidad autónoma. Por lo tanto, son ellos los que tienen que decidir si quieren seguir sosteniendo este Gobierno. Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, el señor Feijóo lo ha dicho, no es que no tengamos ganas de presentar una moción de censura, es que no tenemos votos", sentenció al respecto.

Sobre el transcurrir de la legislatura, Muñoz aseguró que "se aprueban nimiedades", pero no cuestiones "fundamentales" como, puso de ejemplo, "la senda de déficit", el paso previo para los Presupuestos Generales del Estado que ya fue tumbado por una mayoría parlamentaria que incluyó a Junts.