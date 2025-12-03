El PP reprueba en el Senado las "injerencias" y "presiones" del Gobierno contra la Justicia

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para reprobar las "constantes injerencias, las presiones políticas intolerables y las declaraciones ofensivas" del Gobierno contra "la labor independiente de jueces y tribunales". La iniciativa de los populares denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trata de entrometerse en todas las causas judiciales relacionadas con "casos de corrupción" que afectan al propio presidente o al Gobierno.

"Lo que tenemos delante no es un debate político, es una frontera democrática, y este Senado, tiene el deber de trazarla con claridad", ha sentenciado el senador Antonio Silván antes de lanzarse a una feroz crítica del aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos reservados, y del Gobierno. "Por primera veza desde la Transición española, un Gobierno señala a los jueces por cumplir la ley. Y eso, y lo digo sin rodeos, solo lo hacen los pésimos", ha sostenido.

A este respecto, en el texto aprobado, los conservadores denuncian "las intromisiones y los infundios lanzados por el Gobierno contra el Tribunal Supremo". Una "estrategia de confrontación", dice el texto aprobado, que supone "un ataque frontal contra la independencia judicial y el principio de separación de poderes". "Tenemos la obligación de decir basta. Basta de utilizar la fiscalía como herramienta política, basta de señalar a magistrados por ejercer su función, basta de vaciar al Parlamento cuando no conviene, basta de gobernar como si la Moncloa fuese propiedad privada", ha sentenciado Silván.

El senador del PSOE Dionís Oña ha mantenido el discurso del Gobierno de los últimos días, que "el objetivo de acoso y derribo se ha cumplido". Acto seguido, ha recordado que fueron dirigentes del PP los que se congratularon de controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo "por la puerta de atrás" y que otros diputados populares han insultado a jueces. "Se quejan de que se haya defendido la inocencia del fiscal general. De verdad, señorías del PP, lo llamativo hubiera sido lo contrario. No creen, aunque ustedes seguramente están más identificados con aquello de 'sé fuerte, Luis', que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario", ha sentenciado.

El choque con el Poder Legislativo

Los populares también han aprovechado para reprochar a Sánchez su "relación conflictiva" con el Poder Legislativo al no querer convocar elecciones pese a no contar con una mayoría en ninguna de las dos Cámaras que sostenga a su Gobierno. Este mismo miércoles, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha vuelto a reiterar que los "incumplimiento" del Ejecutivo han bloqueado la legislatura. Durante el propio debate, el senador posconvergente Eduard Pujol le ha mandado un mensaje al Ejecutivo: "No es el 'si tú me dices ven, lo dejo todo'. Esto es más pausado, interesante... Así que si quieren transformar, transformar y transformar, pues se trata de cumplir, cumplir y cumplir".

Así, el PP considera que la actitud de Sánchez "entraña una deriva autoritaria que está causando serios perjuicios en el normal funcionamiento, la estabilidad y la fortaleza de las instituciones del Estado". Con todo ello, el texto aprobado por el Senado, insta al Gobierno a "someterse a las reglas del Estado democrático y de Derecho a las que está obligado" y a "asumir las responsabilidades políticas que de esto se derivan".