Adriana Lastra pide llevar el "caso Salazar" ante Fiscalía: "Estamos hablando de violencia contra las mujeres"

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha sido tajante sobre los casos de presunto acoso sexual denunciados contra Francisco Salazar y se ha sumado al hala feminista del PSOE que reclama acudir a Fiscalía. Ante los medios de comunicación, ha defendido que “en cuanto acaben los trabajos de ese comité antiacoso, lo que hay que hacer es, de manera inmediata y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de Fiscalía”.

Lastra ha explicado que ayer las responsables de Igualdad ya trasladaron esta postura a la dirección del partido y que, en Asturias, la Federación Socialista Asturias (FSA) lo trató en la comisión ejecutiva autonómica celebrada el martes. “Entendemos que es lo que tiene que hacer nuestro partido y que, además, estoy segura de que ellos también saben y están convencidos de hacerlo”, ha dicho.

Según ha detallado, "la postura de la Federación Socialista Asturiana, trasladada a través de Natalia González, nuestra secretaria de Igualdad, es la que les acabo de verbalizar este asunto. En cuanto se acabe de recoger la información hay que llevarla a la Fiscalía y hay que proteger evidentemente a estas mujeres".

Para la socialista, "una persona a la que se le está acusando de violencia contra las mujeres, evidentemente, no puede formar parte de la estructura del partido. Y lo que hay que hacer es ser contundente y tomar medidas".

Apoyo a las víctimas

En este sentido, ha defendido las rápidas actuaciones que se tomaron por parte del PSOE en julio cuando se hicieron públicas las denuncias. Ha recordado que Salazar no entró en la comisión ejecutiva y se activó el protocolo antiacoso, cuyos trabajos espera "acaben cuánto antes".

Y ha asegurado a las víctimas, "que yo no las conozco ni sé quiénes son, porque hay que salvaguardar y preservar su identidad", que cuentan "con todo nuestro apoyo, con nuestra solidaridad; que las vamos a arropar y que las vamos a defender". "Hay que trasladar que las mujeres tienen que ser libres, iguales e independientes tanto en su puesto de trabajo, en su hogar, en la calle, en la militancia política o en cualquier ámbito de la sociedad; y proteger aquellas que estén sufriendo cualquier tipo de acoso, sea sexual, sea laboral o de cualquier tipo".

Críticas al PP

Asimismo, ha cargado contra el Partido Popular. “Este partido puede que haya sido poco diligente, como decían algunos dirigentes de mi organización, en estos meses con este asunto, pero lo que no vamos a hacer es despedir al señor Salazar deseándole que todo acabe pronto, que vuelva pronto a nuestras filas y deseándole el mejor de los futuros, como hizo el señor Feijóo y todo el Partido Popular con un consejero de la Junta de Galicia que está investigado e inmerso en un juicio por una agresión sexual”. Por tanto, ha pedido a los populares que "se tapen un poquito" a la hora de hablar del PSOE o de cómo está gestionando esta crisis.

En este sentido, Lastra ha defendido el trabajo en materia de Igualdad desarrollado por el PSOE a lo largo de los últimos años. “Nosotros construimos toda la arquitectura legislativa que protege y ampara a las mujeres de este país ante situaciones terribles, como son estas que estamos conociendo a través de los medios de comunicación. Una de las cosas que más nos costó trasladar a la sociedad es que la violencia contra las mujeres no es una cuestión del ámbito privado, es un delito público”, ha insistido.