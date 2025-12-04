Hermano del presidente
La fiscalía, contraria a apartar a los magistrados que juzgarán a David Sánchez
El ministerio público pide que se desestimen las solicitudes de recusación presentadas por el hermano del presidente del Gobierno y cuatro investigados más al considerar que sus alegaciones "no son suficientes" para cuestionar la imparcialidad del tribunal
Belén Castaño Chaparro
No hay motivos para recusar a los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz que juzgarán el conocido como 'caso David Sánchez'. Es lo que sostiene la fiscalía, que ha pedido que se desestimen las solicitudes de recusación presentadas por el hermano del presidente del Gobierno y otros cuatro investigados más para apartar de la causa a José Antonio Patrocinio, Emilio Serrano y María Dolores Fernández por, según alegan, haber intervenido de manera decisoria en la fase de instrucción de esta causa penal.
Sin embargo, la fiscalía considera que las razones que exponen "no son suficientes" para poner en duda la imparcialidad de los magistrados, que se les debe presumir mientras no se demuestre los contrario. En este sentido, expone que en sus alegaciones los investigados no evidencian "con datos objetivos" esa supuesta parcialidad del tribunal.
Además de David Sánchez, han solicitado la recusación del tribunal la exdirectora de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz, Juana Cinta Calderón, el exdiputado de Cultura, Francisco Martos y el director del Área de Cultura, Manuel Candalija, y su antecesora en el cargo, Emilia Parejo. El resto de los once encausados, entre ellos el líder del PSOE extremeño y expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, no lo han hecho.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) será el encargado de dirimir sobre las recusaciones y bastaría con que se admitiera una de las solicitudes para apartar a los magistrados de la Audiencia de la causa.
La posición de la fiscalía se conoce un día después de que se anunciara el cambio de fecha del juicio por la presunta contratación irregular de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017, que, por problemas de agenda de algunos de los abogados, retrasa su inicio del 9 de febrero al 28 de mayo.
