El Gobierno exige a Madrid que investigue la gestión en el hospital de Torrejón y que la extienda a los grupos Ribera y Quirón

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha urgido por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a abrir de forma inmediata una investigación "exhaustiva" al Hospital Universitario de Torrejón y al resto de centros públicos madrileños de gestión privada. Una decisión provocada tras los polémicos audios sobre el hospital de Torrejón en los que Pablo Gallart, el CEO de la empresa que gestiona ese hospital público, el grupo Ribera, ordenaba alargar las listas de espera para tener más beneficios.

El Gobierno responde así a las informaciones difundidas recientemente por el diario El País sobre presuntas directrices impartidas por la dirección del Grupo Ribera Salud para "incrementar deliberadamente las listas de espera, rechazar procesos no rentables y priorizar la rentabilidad económica por encima de la atención sanitaria", en el Hospital Universitario de Torrejón, centro público gestionado mediante concesión por dicha empresa.

"Estos hechos, de confirmarse, constituirían una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud y un atentado directo contra los derechos de los pacientes de la Comunidad de Madrid", escribe Mónica García en la carta, en la que insta a Ayuso a esclarecer si se ha visto afectada la actividad asistencial del hospital, la derivación de pacientes, los tiempos de respuesta quirúrgica o el cumplimiento de los compromisos contractuales de Ribera Salud con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

De confirmarse, el ministerio insta a que la comunidad extinga la concesión del Hospital Universitario de Torrejón al grupo empresarial. "La ciudadanía madrileña tiene derecho a saber si un hospital público ha sido utilizado para maximizar beneficios privados a costa de su salud y, si así fuera, tiene derecho igualmente a que la gestión sea devuelta al ámbito público", escribe la ministra.

En otros centros de gestión privada

A través de esta misiva, García da un paso más e insta a Ayuso a "verificar si estas prácticas son aisladas o, por el contrario, forman parte de dinámicas más amplias" en el conjunto de centros públicos de gestión privada. "Ello es especialmente relevante dado que, en los últimos años, distintos centros gestionados por otros operadores -como el grupo Quirón Salud- han sido objeto de diversas controversias relacionadas con su modelo de funcionamiento", lo que aconseja "reforzar los mecanismos de supervisión y control en todos los hospitales sometidos a este régimen concesional", subraya.

Por otro lado, el departamento que dirige la portavoz de Más Madrid sigue moviéndose ante el escándalo sanitario y ha dado la orden a la Alta inspección Sanitaria para que esclarezca lo ocurrido y le requiera información a la Comunidad de Madrid para comprobar si ha habido algún tipo de irregularidad o vulneración de los derechos de protección de la salud pública.