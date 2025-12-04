Vox y PP reprochan a Interior delitos cometidos por inmigrantes, y la número dos de Marlaska les acusa de "alarmismo"

Las llegadas irregulares de inmigrantes son un 44% menos este año, 30.078 casos entre el 1 de enero y el 21 de noviembre pasados. Además, el Gobierno ha expulsado a 2.156 extranjeros en lo que va de este año. Ambos datos ha dado la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, este jueves a la Comisión de Interior del Congreso. Las cifras, a la postre, han sido munición en un debate en el que han vuelto a chocar Gobierno y derecha en torno a la inmigración.

La número dos de Interior, en su primera comparecencia en la Cámara Baja, había reseñado la reducción de más de un 40% de llegadas de inmigrantes este año con respecto al anterior -un argumento reiterado también por el ministro Fernando Grande-Marlaska- y, al comienzo de su intervención, había hecho una preventiva indicación a los diputados de que "las personas migrantes no son los delincuentes, son las víctimas. La mayoría de personas residentes en España sin permiso administrativo entraron en nuestro país de forma legal".

Confirmando la previsión de Calvo, tanto el PP como Vox han centrado en la inmigración la batería de reproches que han lanzado al Gobierno en la persona de la secretaria de Estado.

Delincuentes extranjeros

Ignacio Gil Lázaro, de Vox, ha puesto énfasis en la inmigración -o, en sus palabras, "la invasión"-, ha tildado de inexistente la colaboración entre Interior y el departamento homónimo de Marruecos, y ha remachado el argumento de su partido sobre una relación de entre inmigración y delincuencia, esta vez tirando del dato de la Ertzaintza, de que el 68% de sus detenidos son extranjeros.

Aina Calvo se ha llevado las manos a la cabeza ante "la magnitud de la hipérbole". Para Vox, "España se hunde; España es un pozo de indecencia, de crimen organizado, de delincuencia descontrolada, de terrorismo que campa a sus anchas... En fin, todo mal", ha ironizado la secretaría de Estado antes de pedirle a Gil Lázaro que no eleve los incidentes que se puedan producir a "una categoría de Estado del terror".

En el turno de réplica, el diputado de Vox ha tirado de datos oficiales relatando que los extranjeros son el 50,7% en las prisiones catalanas, que son 5.471 los presos magrebís en las prisiones españolas, que los extranjeros detenidos por violencia sexual oscila entre el 40 y el 50%... Y antes Aina Calvo le había arrojado otro dato: en Italia, "donde ustedes gobiernan", las entradas son más de 62.000 con un incremento del 4% este año.

Y otra vez un miembro del Gobierno ha salido al paso de la identificación de los inmigrantes con la delincuencia. Aina Calvo ha defendido "la diversidad de origen" que encontramos los españoles en hospitales, hoteles, el campo, la industria... "También existe diversidad en la Guardia Civil: 28 nacionalidades de origen en la última promoción de guardias civiles", ha dicho tratando de ser didáctica. "Para ustedes serían poco más que predelincuentes".

Relatos de terror

El diputado canario Carlos Alberto Sánchez Ojeda, del PP, como Vox cuando le ha precedido en el uso de la palabra, también ha centrado su intervención en la inmigración. Lo ha hecho reseñando que a su tierra, en el periodo 20218-2025, han llegado 100.000 inmigrantes, y entre ellos "llega mucha gente buena que huye del hambre y la violencia, pero también llegan mafiosos y asesinos. No todo lo que llega está bien; los controles se tienen que mejorar". Lo ha dicho aludiendo a los casos que trascienden de las travesías de los cayucos, de violaciones masivas, asesinatos y lanzamiento de migrantes adultos y niños vivos al mar.

Al tiempo que ha pedido que "se ponga el tapón en los países africanos", Sánchez Ojeda ha lamentado que su ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, multiplique por siete la tasa de asesinatos de Madrid.

"Efectivamente, se recogen cadáveres, y se analizan e investigan episodios en los que los supervivientes trasladan relatos terroríficos, pero Policía y Guardia Civil tratan a estos ciudadanos como ciudadanos de pleno derecho y se responde a sus denuncias y se ponen en conocimiento de las autoridades judiciales". .

"Cuando se sientan con la patronal turística, ¿ustedes les trasladan que tenemos un país con una criminalidad disparada?", le ha espetado Calvo al diputado popular. "Un país que recibe a 90 millones de visitantes... no parece que vengan a una bienvenida terrorífica", le ha preguntado. Ha sido antes de tildar la queja de la derecha, en definitiva, de "alarmista".