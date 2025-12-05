Bolaños niega que el CIS busque errar a propósito para influir en el voto y el PP mantiene que es "corrupción"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado este viernes que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se equivoque a propósito para favorecer el voto al PSOE, asegurando que la institución hace "su trabajo de la mejor manera".

En su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión del presidente del CIS, José Félix Tezanos, Bolaños ha respondido así al senador del PP Vicente Tirado, que ha criticado la "intencionalidad política" y "partidista". "Que Tezanos tenga intención de no acertar es corrupción", ha argumentado.

En un tenso interrogatorio del PP con continuas interrupciones, el ministro ha reivindicado el trabajo de Tezanos, que ha calificado como "persona progresista honesta", y su equipo, quienes, a su juicio, utilizan "criterios técnicos y profesionales" a la hora de dirigir la institución y elaborar las encuestas electorales, y, ante la acusación de "corrupción" del senador 'popular', ha expresado que parte de una "premisa falsa".

Durante la sesión, Bolaños ha repetido varias veces que su presencia en la comisión era "una pérdida de tiempo": "Esto es una falta de educación y de respeto al Senado absoluta. Insisto, si quieren ustedes perder el tiempo se van al parque y echan migas de pan a los pájaros".

En cualquier caso, el ministro ha puesto de manifiesto que el CIS fue la encuestadora que "más se acercó" al resultado electoral de las elecciones generales de 2019 y de 2023. "Usted pone el foco en las encuestas en las que el CIS no ha terminado de acertar la estimación, y yo pongo el foco en la que ha acertado", ha insistido.

En ese sentido, el ministro ha explicado que en 2023 había "un consenso demoscópico" de las encuestadoras privadas que decían que "iba a haber una mayoría PP-Vox en España", mientras que el CIS vaticinaba "una mayoría progresista". "Evidentemente, acertó más el CIS. (...) Pero a ustedes les gusta más estar en esa ficción de que hay una mayoría rotunda PP-Vox. Oiga, igual es que no existe esa mayoría rotunda", ha agregado.

Bolaños ha manifestado que no es él quien decide "las preguntas, ni la frecuencia ni los temas" que aborda la encuestadora pública, sino que son los profesionales de la casa, quienes tienen "todo" su "respeto".