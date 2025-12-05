García Ortiz, condenado
Los fiscales progresistas solicitan la intervención de la relatora de la ONU ante las "graves anomalías" en la causa contra García Ortiz
Acuden a la responsable de Independencia Judicial de Naciones Unidas por anomalías durante el procedimiento y "comportamientos públicos impropios" durante la deliberación
La Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecía Álvaro García Ortiz y también la que será nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha solicitado la intervención de la relatora de la ONU para la Independencia Judicial "ante las graves anomalías detectadas en el procedimiento" que ha concluido con la condena al primero a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados de Alberto González, Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Pretenden, según desgranan en un comunicado "poner en su conocimiento la sucesión de irregularidades institucionales que se han producido" en este procedimiento penal en el Tribunal Supremo. "Hemos decidido dar este paso excepcional, que nunca antes había sido necesario en democracia, porque el caso presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene".
Entre los hechos que han puesto en conocimiento de la relatora están determinadas decisiones a lo largo de la instrucción y el juicio, así como "comportamientos públicos impropios" de algunos de los magistrados que componían la Sala que enjuició a García Ortiz. Entre ellos, "intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad", el curso remunerado impartido en pleno periodo de deliberación en el Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejercía una de las acusaciones populares, "comentarios jocosos del presidente del tribunal sobre la sentencia antes de su adopción" y vínculos académicos recientes entre el magistrado Antonio del Moral y el abogado que representaba a González Amador.
Los fiscales progresistas consideran que en torno a este procedimiento penal contra García Ortiz, que presentó su renuncia tras conocer el fallo que le condenaba --aunque aún no se le ha notificado la sentencia-- son "anomalías que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho".
No es politizar
Recuerdan que relatora tiene el mandato de Naciones Unidas de supervisar, prevenir y denunciar situaciones que puedan suponer ataques, tanto directos como indirectos, a la independencia de fiscales y jueces. "Acudir a este mecanismo internacional no es un gesto político: es un mecanismo de protección institucional, amparado en los tratados de derechos humanos suscritos por España".
