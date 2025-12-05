Guardiola acusa a Abascal de “tufo machista” y rechaza sus presiones sobre futuros pactos

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha iniciado este viernes la campaña electoral en Hervás, donde ha mantenido un encuentro con bomberos forestales y ha puesto en valor la actuación del Ejecutivo regional ante los incendios sufridos en el Valle del Ambroz y en el Valle del Jerte. Ha destacado que ambos territorios “se han convertido en un símbolo de unidad en la defensa del medio natural y de coordinación entre instituciones”.

Desde Hervás ha respondido a las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, quien insinuó que el PP podría cambiar de candidata si ella “se empecina” en no pactar con su formación. Guardiola ha considerado estas afirmaciones “un tufo machista que se podía quedar un poquito en su casa” y ha defendido que no pasa “por el aro” de lo que quiera el dirigente de extrema derecha.

Ha afirmado que “solo” se rinde al interés de Extremadura y de los extremeños y ha asegurado que Abascal “no conoce” la región ni le interesa “para nada”. También ha señalado que el presidente de Vox “va a pasar 15 días pisando esta tierra” y ha dicho alegrarse porque “va a tener la suerte de conocerla y disfrutarla”, pero ha augurado que tras la jornada electoral “no vamos a volver a verle”.

“No tengo ningún miedo”

En respuesta a la insinuación de que carece de “cintura política”, Guardiola ha señalado que “igual” en Vox “tienen un poquito de miedo”, mientras que ella no tiene “ninguno”. Ha subrayado que está en política para “defender" a su tierra y a su gente, y ha asegurado que escuchará cualquier propuesta que mejore Extremadura, venga de Abascal o del resto de candidatos. Ha añadido además que “el candidato de Vox en Extremadura está desaparecido”.

Inversiones forestales y refuerzo del Infoex

En el arranque de la campaña electoral, Guardiola ha recordado en Hervás que la región ha sufrido una oleada de incendios “sin precedentes” y ha afirmado que los vecinos de las zonas afectadas, especialmente Jarilla, “no estuvieron solos, ni lo están, ni lo van a estar”.

Ha remarcado el papel del Infoex, de los servicios de emergencia y de los ayuntamientos en la gestión del fuego y ha valorado las medidas aprobadas en un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Hervás para paliar los daños, entre ellas ayudas a agricultores, ganaderos y empresas turísticas, además de obras de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua.

La candidata ha destacado que desde el 1 de diciembre el Infoex cuenta con 138 plazas de bomberos forestales conductores, lo que, según ha defendido, ha permitido “acabar con la temporalidad y disponer de los mismos recursos para prevención que para extinción”. “Ante tanto bulo, nosotros lo que hacemos es cumplir”, ha señalado.

Nuevo Plan Forestal

También ha recordado la reciente aprobación del Plan Forestal de Extremadura, dotado con 364 millones de euros para los próximos diez años, y ha avanzado que en los próximos días se aprobará un acuerdo marco de 35 millones de euros para los dos próximos años destinado a agilizar las contrataciones de obras forestales.

Preguntada por las demandas del personal del Infoex, Guardiola ha asegurado que “siempre es momento de hablar” y que el Ejecutivo seguirá dando respuesta a reivindicaciones en materia de personal, salario y estatus profesional. Ha afirmado que “ya es hora de que un gobierno lo empezara a reconocer” y que el suyo “ha dado pasos y seguirá haciéndolo”.

Por último, Guardiola ha pedido que el 21 de diciembre haya “más confianza para poder seguir haciendo más Extremadura”, y ha animado a conocer el Valle del Ambroz y el del Jerte, que ha descrito como “parajes maravillosos y únicos”.